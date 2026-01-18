學測國綜題材跨域重閱讀理解 難度中偏難能鑑別前段考生

大學學測次日次科考國綜，大考中心指出，試卷文白比例接近，包含文學作品、口述歷史、科普、學術論文等題材。示意圖。（記者方賓照攝）

大學學測次日次科考國綜，大考中心指出，試卷文白比例接近，包含文學作品、口述歷史、科普、學術論文等題材，也把大安溪倚天劍、故宮百年院慶等時事入題；混合題採取「大型題組」的整合式閱讀，幾年未見的文學知識與應用文知識也回歸。整體而言中間偏難，閱讀理解非常重要，且多屬文意或意象的深層理解，能發揮鑑別前段考生效果。

大考中心顧問劉緒宗指出，國綜考題多方取材，課內涵蓋核心古文跨篇比較、應用文、國學常識，如第4題採多篇核心古文旨意對比，考生須對〈鴻門宴〉、〈燭之武退秦師〉等文章要有深刻理解。課外則涵蓋生物科普、生活用品演變與名家書法作品等，如第6至8題談論台灣杉的發現、歷史及演變，注解中的「大安溪倚天劍」為2023年農業部林試所與成大組成「找樹的人」團隊所找到全台目前最高的樹，第9至12題組所談懷素〈自敘帖〉則是去年故宮百年院慶重點書法作品。

劉緒宗提到，在混合題部分，持續維持自113年以來的「1個大型題組」型態，文本呈現方式為多重文本且層層堆疊，以不同文章搭配不同題目，最後再綜括3篇文章搭配題目作結。而幾年未見的文學知識題、應用文知識題也回歸，包括第3題以鄭用錫寫給林占梅的賀詩考應用文稱謂、第28題以文學的聲音表現引導學生回憶古典詩、詞、戲曲、駢文、新月派詩等多種聲音表現與加工方式開起考題。

整體而言，劉緒宗表示，閱讀理解能力考題占80%，且側重高層次閱讀理解，考生須確實理解文意，以進行思辨比較、觀點研判或論點探究等，如第22至24題關於杜甫〈觀打魚歌〉的2種詮釋、第29題〈韓詩外傳〉中關於演奏與聆聽樂曲的詮釋比較、第30至31題關於表類文體三文對讀等，都考驗閱讀耐性及精細度。試卷能發揮鑑別前段考生的效果，考卷整題難度中偏難。

