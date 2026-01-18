德國紐倫堡國際發明展金牌得主 刻苦環境砥礪向上獲普仁獎

今年台東區有32位學生報名，最終由26位學生獲獎（靈鷲山提供）

靈鷲山台東區普仁獎頒獎典禮1月18日下午在台東生活美學館舉行，今年有26位來自台東各校、在逆境中仍堅守品德與孝行的學子接受表揚。台東縣長饒慶鈴與與教育界、公益團體及師長、志工齊聚，共同見證孩子們生命發光的時刻。其中豐田國中九年級的曾介卉長期照顧3弟弟，還能在2024年獲得德國紐倫堡國際發明展金牌，有創新發明還以長姊身分照顧弟弟，充滿責任感與分擔家長之責的孝心讓她獲選全國普仁獎。

今年台東區有32位學生報名，最終由26位學生獲獎，其中國小生3位、國中生23位。這些孩子都是在困境中保持正向態度，展現孝順、負責、關懷他人的行動力，如同「小太陽」般發光發熱。其中豐田國中九年級的曾介卉，在家庭責任與學業之間展現堅韌與自律，獲推薦入圍全國普仁獎，她也上台分享她的生命故事。

請繼續往下閱讀...

曾介卉在校內漆作社中以雙手揮灑創意，也以肩膀承擔家庭責任。身為長女，她長期照顧3名弟弟，被家訪志工形容為家中的「小媽媽」。面對生活與學習的雙重壓力，始終不退縮，憑藉對漆作的熱情與反覆淬鍊的毅力，不僅在漆作裝潢領域嶄露頭角，更跨域奪下2024年德國紐倫堡國際發明展金牌，讓世界看見台東孩子的實力。

典禮中最令人動容的「感恩時刻」，得獎學生將主辦單位提供的法語紅包及一到場就先寫下的感恩小卡獻給家長，並以精油為陪同出席的父母或阿公、阿媽塗抹、按摩，表達感謝與孝心。孩子略顯緊張卻認真的神情，與家長驕傲或感動的畫面，場面溫馨而動人，現場來賓也深受觸動。

有家長低聲道，孩子平時不善言詞，卻在這一刻，用行動說出了心中最真實的感謝。這樣的互動，不只是頒獎典禮中的橋段，還是深刻的生命教育課程，讓孝行與感恩真正落實在生活中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法