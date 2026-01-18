為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》國綜閱讀量大且細節多 全教會：4成題目偏難

    2026/01/18 16:29 記者林曉雲／台北報導
    學測國綜閱讀量大細節多，全教會解析教師團隊認為，今年4成題目偏難。（圖由全教會提供）

    大學學測第二天考國語文綜合能力測驗，全國教師會（全教會）115學測評論國綜科教師群表示，今年考題約有4成題目偏難，閱讀量大、細節多，強調女性覺醒，反映性平意識，與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

    國文評論教師包括：國立屏東高中蔡佩真及李怡廷、新北市明德高中曾筠庭、建中蕭新玉、北一女吳玉如。蔡佩真說明，今年跨科題如第6至8題、第11至13題，第6至8題提及植物與生物跨科，第16至18題為肥皂與化學跨科。

    此外，蔡佩真分析創新題如第8題，提到杉木DNA，命題方式創新，對讀一般文本與學術論文；另第4題以以核心古文解核心文本，命題新穎，強調應用理解；而多年未考的國學常識題終於出現，例如第3題及第28題。

    今年混合題型配分約為24分，以女性聲音為核心，結合歸有光史傳書寫與當代母職經驗文本，要求考生比較不同時代女性角色的責任認知與自我覺察，並理解作者如何保存、重建被忽略的女性聲音，重點不在情節記憶，而在觀點統整與價值判斷，屬高層次閱讀與思辨題型。全教會認為，該題組以性別角色的自覺認知為主，其中難題即占10分。

