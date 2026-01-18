為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    ｢同學你破紀錄了！｣台東近10年首次要求停筆不從 學測生下場曝

    2026/01/18 16:27 記者劉人瑋／台東報導
    大學學測第二天，有別於昨天的陰雨綿綿，今天晴朗、微熱，台東考場狀況大致良好。（記者劉人瑋攝）

    大學學測第二天，有別於昨天的陰雨綿綿，今天晴朗、微熱，台東考場狀況大致良好。（記者劉人瑋攝）

    大學學測進行第二天，台東考場狀況大致良好，但手機未關機情形依然發生，更特別的是，有考生在鈴響後依然書寫，經監考老師制止不聽，遭到扣級分懲處，這也是台東10年來第一起不聽從制止行為。

    有別於昨天的陰雨綿綿，今天台東晴朗、微熱，家長們也不用開車、撐傘到台東女中考場外排隊等候、接送考生。

    考場人員表示，這2天都發生手機未關機狀況，昨天1例是突然有人來電，監考人員立即幫忙掛電話、今天則是手機放包包，手機突響一聲並發出震動，監考人員拎包到試場外放置，依規定，該名考生扣3級分，已算是重懲。連續2天皆有考生違反同樣規定，雖非同一人，卻因同樣規定被罰。

    比較特別的是，今有考生在鈴響時繼續書寫，經查驗，該名考生是在答題卷上寫名字。有監考人員表示，本來來不及簽名就會被扣1級分，但制止不聽又再多扣1級，如此一來已扣2級，「雖然不如忘記關手機嚴重，但也是10年來首次發生這款情形」。

