總統級解答！ 學測Day2剛結束 蔡英文秒揪考生「對英文答案」

115學測英文科在今（18）日上午結束，前總統蔡英文下午分享她寫其中幾題的答案，掀起大批網友熱議。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads、「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書，本報合成）

115年大學學測今（18）日進入第2天，上午首節考英文科，不少考生反應單字變難、作文題目較好發揮，種體難易度適中偏易。曾在今年學測前夕收到大批考生求助「英文考試」的前總統蔡英文，在下午揪考生們一起對英文科答案，並不忘再次為考生們送上加油打氣，「總統級解答」曝光後迅速引發各界熱烈討論。

蔡英文下午在社群平台Threads分享12張圖片，全部是115學年度學科能力測驗「英文科」的考題。蔡英文透露，這些題目是別人傳給她的，並點出首頁詞彙選擇題第1到5題的答案，她認為是「BCBAD」，同時也像所有考生們溫暖喊話︰「英文考完，就考完了，別再想了。明天還有數學B跟社會兩科，考生們加油！我幫你們打氣！」

貼文發布僅1小時，迅速吸引35萬次瀏覽、逾3萬人按讚，網友紛紛笑說，「Stay friend see」、「總統級解題，台灣人才有的福利」、「第一次跟總統一起對考卷答案，有點緊張」、「我想看小英總統拍一部考學測英文的影片XD」、「總統，你錯了，我要嚴厲指責你：是BCBA豬」、「到底是誰開始問小英總統學測英文答案的啦，好鬧喔」、「不可能小英總統居然做學測題，還上來對答案欸！這真的太荒謬了吧！」

