為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學測》國綜回歸文學及文本 學習王科技：考生「哀鴻遍野」可預期

    2026/01/18 16:19 記者林曉雲／台北報導
    大學學測國綜回歸文學及文本，學習王科技解題老師韓瞾表示，考生指「哀鴻遍野」可預期。（記者林曉雲攝）

    大學學測國綜回歸文學及文本，學習王科技解題老師韓瞾表示，考生指「哀鴻遍野」可預期。（記者林曉雲攝）

    大學學測第二天考國文綜合能力測驗，學習王科技和勝選學習顧問解題老師韓瞾直指，今年考題仍需要大量的文字閱讀，關注重點不再只是生活化和圖表化，而是回歸到文學及文本，尤其是文言文與連續文本，讀起來會有點吃力，考生掌握度恐較低，有考生形容考完「哀鴻遍野」是可預期的。

    韓瞾指出，今年乍看題型與往年相近，但少了去年結合MBTI等較具趣味性的生活化和圖表化的題材，實際作答後，考生普遍感受到「題目較枯燥、閱讀負擔更重」，整體難度反而提升，綜整而言，連續文本、長文閱讀與高層次題型將成為趨勢，語文基本功仍不可偏廢，她也提醒，考生平時應加強書寫與閱讀訓練，才能在考試中迅速掌握文本、準確表達觀點。

    韓瞾表示，今年國文閱讀題比例仍高，但題型明顯轉向高層次理解與分析，過去新課綱初期多以理解型閱讀題為主，去年分析題比重已上升，今年則更為明顯，尤其比較、推論類題目大幅增加，單選題最後一個題組結合杜甫詩作進行判斷，教師間討論度高，也被視為鑑別度較高的難題。

    此外，韓瞾分析，今年閱讀文本字數普遍高於去年，延續自113學年度起「連續文本」命題方式，要求考生在古今文本之間進行跨文本整合，文言文選材雖看似熟悉，但設計了不少語意陷阱，對考生而言閱讀負擔不小，尤其在多選題部分，表面上看似友善，但細節陷阱不少，必須非常細心比對文本內容，否則容易誤判，「魔鬼藏在細節裡」，不再是快速掃讀即可作答。

    韓瞾提及值得注意的是，今年選文明顯回歸文學及文本，而非大量結合圖表或時事素材，包括引導考生分析三代女性意識的轉變，呼應新課綱強調的性別平權議題，命題重心已不在「題目是否生活化」，而是檢驗考生是否真正具備文學閱讀與文本分析能力。

    針對第9至10題之福爾摩斯題組，韓瞾認為，屬於典型的白話閱讀題，其中第10題易混淆，提醒考生「文本未明說的內容不可自行延伸推論」，應嚴格依據文本作答。預估五標和去年相同，頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分。

    學測國綜回歸文學及文本，學習王科技解題教師團隊預估五標與去年相同。（記者林曉雲翻攝）

    學測國綜回歸文學及文本，學習王科技解題教師團隊預估五標與去年相同。（記者林曉雲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播