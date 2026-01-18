為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東家扶百餘志工默默奉獻 自立青年服務達40年

    2026/01/18 16:04 記者羅欣貞／屏東報導
    潮州展愛隊是屏東家扶中心的志工隊之一。（圖由屏東家扶中心提供）

    潮州展愛隊是屏東家扶中心的志工隊之一。（圖由屏東家扶中心提供）

    屏東家扶中心設有家扶之友會、屏東展愛隊、潮州展愛隊及恆春展愛隊等4支志工隊，共有137名志工，平日默默為受扶家庭付出，有自立青年回饋社會投入40年，也有人服務時數逾3000小時，家扶今（18）日舉辦隊慶表揚志工。

    屏東家扶中心此次頒發服務年資獎，表揚服務滿5年至40年的志工共43人。最令人動容的是服務達40年的兩位榮耀志工郭忠雄、邱志和，他們都是家扶扶助長大的自立青年，從曾經被社會扶持，到如今成為回饋社會的典範，用行動證明愛的陪伴能改變命運，回饋能讓社會更加溫暖。

    屏東家扶志工團隊中，也有許多家庭共同投入服務的感人身影，共有15對夫妻檔、10對親子檔、6對手足檔，讓志願服務成為一家人共同實踐的生活信念，其中呂東淦37年來風雨無阻投入服務，累積時數超過1600小時，他的堅持感動家人，妻子與女兒一同加入志工行列。蔡月珠與劉醇優夫妻30餘年並肩服務，累積時數超過3000小時。

    屏東家扶中心主任黃朝宗表示，多年來屏東家扶志工持續走入社區、陪伴家庭、守護兒少，從育樂營隊、社區活動、物資發放到家庭修繕，他們的身影總在需要之處出現，用行動告訴受扶孩子們「世界上有人願意為你伸出手，未來你也能成為照亮別人的光」。

    屏東家扶志工聯合隊慶，進行志工宣示。（圖由屏東家扶中心提供）

    屏東家扶志工聯合隊慶，進行志工宣示。（圖由屏東家扶中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播