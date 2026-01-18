屏東家扶百餘志工默默奉獻 自立青年服務達40年

潮州展愛隊是屏東家扶中心的志工隊之一。（圖由屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心設有家扶之友會、屏東展愛隊、潮州展愛隊及恆春展愛隊等4支志工隊，共有137名志工，平日默默為受扶家庭付出，有自立青年回饋社會投入40年，也有人服務時數逾3000小時，家扶今（18）日舉辦隊慶表揚志工。

屏東家扶中心此次頒發服務年資獎，表揚服務滿5年至40年的志工共43人。最令人動容的是服務達40年的兩位榮耀志工郭忠雄、邱志和，他們都是家扶扶助長大的自立青年，從曾經被社會扶持，到如今成為回饋社會的典範，用行動證明愛的陪伴能改變命運，回饋能讓社會更加溫暖。

屏東家扶志工團隊中，也有許多家庭共同投入服務的感人身影，共有15對夫妻檔、10對親子檔、6對手足檔，讓志願服務成為一家人共同實踐的生活信念，其中呂東淦37年來風雨無阻投入服務，累積時數超過1600小時，他的堅持感動家人，妻子與女兒一同加入志工行列。蔡月珠與劉醇優夫妻30餘年並肩服務，累積時數超過3000小時。

屏東家扶中心主任黃朝宗表示，多年來屏東家扶志工持續走入社區、陪伴家庭、守護兒少，從育樂營隊、社區活動、物資發放到家庭修繕，他們的身影總在需要之處出現，用行動告訴受扶孩子們「世界上有人願意為你伸出手，未來你也能成為照亮別人的光」。

屏東家扶志工聯合隊慶，進行志工宣示。（圖由屏東家扶中心提供）

