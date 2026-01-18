為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    115年大學學測 國綜試題與解答

    2026/01/18 17:30 即時新聞／綜合報導
    大學學測今天第二節考國文綜合能力測驗，台北學生普遍認為題目整體難度適中，選擇題白話文較多、好理解，而手寫題則讓學生苦惱，並沒有往年直觀，比較抽象難回答。（記者蔡愷恆攝）

    大學學測今天下午首節考國文綜合能力測驗（國綜）。國綜參考解答由學習王科技◎勝選學習顧問提供，正確答案請以大考中心公布為準。

    （解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第1頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第2頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第3頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第4頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第5頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第6頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第7頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第8頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第9頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第10頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

    （第11頁、解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供、試題／大考中心提供）

