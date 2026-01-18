台南左鎮燈會作品陸續安裝 主燈首度曝光

藝術家林昭慶說明2026年左鎮燈會主燈「一馬平川．迎新春」的創作理念。（記者劉婉君攝）

台南左鎮燈會即將於31日點燈，16組作品陸續在現場安裝中，主燈「一馬平川．迎新春」也在今（18）日首度曝光。

2026左鎮燈會將於左鎮蔗埕公園舉行，包括主燈在內的各參展單位，近日已陸續前往施工，藝術家林昭慶與常在文創空間團隊上午也前往施工，5米高的主燈，以眼睛為造型，相當吸睛，呼應馬年到來，眼睛正中央為巨大奔騰的馬匹，率領上方5匹小馬，上午陽光照射下，相當顯目，夜晚打燈後，呈現另一種風情。

參展單位有左鎮在地青年與長輩、左鎮教會、左鎮國中及國小、成功大學、南台科技大學等團隊，有以左鎮的惡地地貌及竹文化為靈感，也有用竹燈搭配左鎮國小下課時的聲音、在地耆老講故事、風吹竹林等在地聲音地景，目前都在陸續組裝中，預計22、23日施工完成。

2026年左鎮燈會展出作品進場施作中。（記者劉婉君攝）

2026年左鎮燈會參展作品陸續進場施作中。（記者劉婉君攝）

2026左鎮燈會參展作品布置中。（記者劉婉君攝）

