    開基玉皇宮拓印丙午馬年春聯 6款版型亮相

    2026/01/18 15:29 記者王姝琇／台南報導
    開基玉皇宮丙午馬年的春聯亮相，即日起至農曆年前提供給民眾絹印春聯同樂。（開基玉皇宮提供）

    開基玉皇宮丙午馬年的春聯亮相，即日起至農曆年前提供給民眾絹印春聯同樂。（開基玉皇宮提供）

    每年開基玉皇宮都會邀名師揮豪或作畫再轉印成絹印版，丙午馬年的春聯今天亮相，自即日起至農曆年前提供給民眾絹印春聯同樂；此外，將於2月2日上午9點在廟埕舉辦鎮北學堂成果展，將力邀8位書法老師現場揮毫。

    開基玉皇宮表示，拓印活動主要目的在讓民眾體驗舊時版印春聯的樂趣，這次共有4個四方、2個四言版型。其中四方底圖取自台南畫家黃鈿凱和台南海事學校老師林訓丞版權；四言書法，一是府城名書法家吳文凱的「億馬當先」，一是南瀛名家林忠佐的「馬躍財發」， 有黑墨版、金漆版，每天上午9至12時開放，版型不定期更換，有興趣民眾可逕至開基玉皇宮參與。

    北區區長潘寶淑表示，為迎接馬年到來，北區區公所攜手開基玉皇宮將於2月2日上午9點舉辦「新春春聯揮毫暨鎮北學堂成果展」活動，邀請8位風格各異的書法名家現場揮毫寫春聯，同步展示鎮北學堂生活美學課程成果，歡迎民眾一起來同歡。

    開基玉皇宮丙午馬年春聯共有4個四方、2個四言版型，歡迎民眾前來體驗拓印樂趣。（開基玉皇宮提供）

    開基玉皇宮丙午馬年春聯共有4個四方、2個四言版型，歡迎民眾前來體驗拓印樂趣。（開基玉皇宮提供）

    開基玉皇宮丙午馬年春聯共有4個四方、2個四言版型，歡迎民眾前來體驗拓印樂趣。（開基玉皇宮提供）

    開基玉皇宮丙午馬年春聯共有4個四方、2個四言版型，歡迎民眾前來體驗拓印樂趣。（開基玉皇宮提供）

    熱門推播