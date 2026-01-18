國際獅子會300A-2區寒冬送暖 頒發獎學金給百名清寒學生

國際獅子會300A-2區今天舉辦「獅愛洋溢，寒冬送暖築夢助學勵志成長獎學金頒獎典禮」。（記者王冠仁翻攝）

有鑑於農曆春節將至，國際獅子會300A-2區為了讓清寒學子能夠認真向學、過個好年，在今天中午於台北市舉辦「獅愛洋溢，寒冬送暖築夢助學勵志成長獎學金頒獎典禮」；典禮中除了頒發獎學金給百位清寒學生，也準備佳餚讓學子們飽餐一頓。認助清寒學生委員會主席方妞妞，也在典禮上分享獅友以實際行動，幫助清寒學子翻轉人生的勵志故事。

國際獅子會300A-2區在今天中午，邀請來自台北市富安國小、福安國中、木柵國中及崇義高中共100位清寒學子，前往在一郎宴會館舉辦的「獅愛洋溢，寒冬送暖築夢助學勵志成長獎學金頒獎典禮」。每位學生不僅可以享用佳餚，還可以領到2千元獎學金，也獲贈保暖物資，相關善舉花費超過35萬元。

認助清寒學生委員會主席方妞妞表示，富安國小一名的陳同學，在單親家庭中長大，她雖然生活艱辛，但仍努力向學，曾在學校60週年校慶時以流利的全英文進行運動員宣誓。陳同學一直想要補習來精進英文與數學實力，以利往後考取公立學校來翻轉命運，但她家中的經濟情況卻不允許。

為了讓陳同學順利翻轉命運，方妞妞四處奔走，最後成功媒合一名同為獅友的詹姓老師義務指導陳同學；陳同學也在今日上台分享自己一路走來的心路歷程，語句中盡是感謝。

台北市社會局長姚淑文今天也出席這場活動，她感謝獅子會作為政府最強大的夥伴，填補了社福缺口。此外，台北市議員王閔生、陳慈慧、張志豪等人也出席支持，肯定獅子會對在地學子的深耕，期許這份獅愛能帶動社會善的循環。

陳同學上台分享自己的心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

