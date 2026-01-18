「跩個二五八萬」這個詞怎麼來的？ 內行人曝：跟麻將胡牌有關

近期有網友好奇為「跩個二五八萬」這個詞，為何要用一定得用「二五八」這組數字，釣出不少內行人解釋，該詞其實與麻將胡牌有關。示意圖。（資料照，路透）

隨著社群網路發展，每年都會出現各種趣味「迷因」或「流行用語」，然而後者會隨著時間流逝，逐漸成為「死語」。近期有網友表示，他日前聽到路人說出「跩個二五八萬」這個詞，除了感嘆久違聽到它，也好奇到底為何要用這組數字來形容人？該文一出，迅速掀起廣大網友熱烈討論，並釣出內行人解釋該詞由來。

據悉，一名網友在社群平台Threads發文分享，自己偶然聽到路人聊天，對方脫口說出「每次都一副跩個二五八萬的臉，有夠不爽」這句話，讓他嚇了一跳，因為自己已許久沒有聽到人說出這個詞，同時他也相當好奇，為什麼這種形容人態度囂張的詞與，一定得使用「二五八」，而不是「三四七」之類的組合？

貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，不少人認為它與「三下五除二」、「致上十二萬分歉意」等詞一樣，單純從生活口語習慣而來，並寫下許多歪樓留言，「跩個三七五減租」、「我都說跩個九蓮寶燈」、「你到底在精彩五三九什麼啦」、「站個三七步、跩個二五八萬」、「因為不管三七二十一，沒時間聽別人五四三」。

另有內行網友跳出來認真解釋，「258萬是麻將用語，聽三張，很容易胡牌」、「記得是因為這三支很好胡，聽這三支的人會表情管理失控」、「機率上這個牌最容易聽且最容易胡，所以叫跩個二五八萬，前中期聽真的跩。為什麼不是147或369，是因為胡牌機率會比258低一點，19一般先丟，所以28較容易胡也比較難閃」。

