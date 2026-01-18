A型、O型血庫亮警報 新竹今捐血活動拚500袋

新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，今天在愛心樓共同舉辦「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，吸引各地熱血英雄湧入。（記者廖雪茹攝）

新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，今天在愛心樓共同舉辦「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，為「捐血月」揭開序幕，一早湧入各路英雄挽袖捐熱血，以單日募得500袋熱血為目標；根據該中心的血液庫存顯示，A型和O型都已拉警報，邀請民眾接力支持捐血，使桃竹苗地區醫療用血不虞匱乏。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，每年春節前，受天氣寒冷多雨影響，民眾出門意願低。加上學生族群放寒假，以及流感疫情嚴重，捐血人明顯變少，但醫院用血量大，血庫常常拉警報；為維持近日及年節期間各醫院穩定供血，每年農曆年前的1個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血，愛心不放假。

請繼續往下閱讀...

「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，結合新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會、豐田義警分隊合辦。今天冬陽高照，民眾不少男女老少，一早就湧入新竹捐血中心位於竹北市光明十一路的愛心樓，排隊登記、量血壓，等著捐血。新竹縣政府警察局志工大隊長柯美華號召大批志工支援。

新竹捐血中心表示，該中心負責供應桃竹竹苗四縣市的醫療用血不虞匱乏，但截至今早，血液庫存顯示，目前A型和O型都已亮黃燈，庫存量只剩下4到7日偏低。

企劃課長周浩偉表示，近年來受到少子化影響，年輕族群的捐血人口逐漸減少，加上青年上班族工作忙碌、經常熬夜等因素，而形成捐血斷層。目前，捐血中心也大力推廣50歲以上的族群首捐，希望這群生活相對較為穩定的中壯年，可以多多參與捐血，有益自己健康也幫助其他有需要用血的人。

為鼓勵年輕人捐血，今日完成捐血贈送小叮噹樂園免費入場券、以及實用的衛生紙、擦手巾等民生用品。此外，為了讓民眾等候捐血不無聊，現場貼心備有薑湯、桂圓紅棗茶，讓民眾捐血暖心又暖胃。

捐血月期間多場捐血活動接力舉辦，1/19新竹市消防局、1/24新竹市長和宮、1/31國際扶輪3501地區在中壢銀河廣場，詳情請至新竹捐血中心官網查詢。

新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，今天在愛心樓共同舉辦「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，吸引各地熱血英雄湧入。（記者廖雪茹攝）

今天冬陽高照，民眾不少男女老少，一早就湧入新竹捐血中心愛心樓，排隊登記、量血壓，等著捐血。（記者廖雪茹攝）

今天冬陽高照，民眾不少男女老少，一早就湧入新竹捐血中心愛心樓，排隊登記、量血壓，等著捐血。（記者廖雪茹攝）

除了年輕人，新竹捐血中心也大力推廣50歲以上的族群首捐。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局志工大隊出動大批志工支援。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法