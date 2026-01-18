大學學測》英文科靈魂在字彙 學習王科技：中高級字彙成備考關鍵

大學學測英文科，學習王科技解題老師吳翰陞表示，靈魂在字彙，中高級字彙成備考關鍵。（記者林曉雲攝）

大學學測第二天，首節考英文科，學習王科技和勝選學習顧問解題教師吳翰陞表示，今年整體難度相較去年略為提升，試卷「靈魂仍在字彙」，但命題方式已明顯不同於過去「背多分」模式，並非以艱深單字或刁鑽文法取勝，而是全面強化閱讀理解、字彙多義與情境判斷能力。

吳翰陞指出，分析108課綱公布後的近4年學測英文試題，難度呈現「逐步上升」趨勢，今年尤為明顯，不過，由於考生程度出現「雙峰現象」，對前標以上約25％資優生而言，鑑別度略增；但對中後段學生來說，試題並非失控式變難，而是需要更多思考與理解，整體出題結構仍屬穩健。

在選擇題方面，吳翰陞表示，「靈魂仍在字彙」，但命題方式已明顯不同於過去「背多分」模式，以第一大題為例，四、五級字彙約占一半，顯示高二、高一學生在未來準備時，須將重心放在中高級字彙的理解與應用。他也提醒，單字學習不宜再依賴英漢對照字典，而應透過英英字典掌握語意差異，否則在文意判斷題中容易出現多個選項「看起來都對」的困境。

吳翰陞進一步指出，今年閱讀測驗大量引入歷史與時間序概念，強調事件先後與脈絡推進，若考生未能掌握文章中的時間線索，解題難度將明顯提高。他認為，這正是目前學測英文的核心轉向，從語言知識測驗，走向整體閱讀理解與邏輯判斷。

此外，在非選擇題部分，吳翰陞認為，出題「生活化且用心」，中譯英聚焦教師課堂實務情境，作文則以寵物與家庭結構為題，透過三張圖片引導考生分析現代社會現象，呼應少子化與生活型態改變等議題。他指出，這類題目不追求華麗句型，而是檢核學生是否能清楚表達觀察與思考。

至於混合題，吳翰陞直言是今年最具鑑別度的題型之一，題組結合圖像、說明文與商店介紹，要求考生必須嚴格依據文本作答，不可自行延伸或替換字詞，即使教師初看題目也需重新比對資訊。他認為，這類命題充分展現素養導向精神，但也提醒考生作答時須格外謹慎。

整體而言，吳翰陞評析，今年學測英文相較去年略難，但落點仍在可控範圍內，預估五標與去年相同，估頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標4級分、底標3級分。他也建議，未來英文準備方向，應回歸生活情境與語意理解，才能因應新型考題。

大學學測英文科，學習王科技解題老師團隊預估五標與去年相同。（記者林曉雲翻攝）

