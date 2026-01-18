噁！高雄夜市飲料有螞蟻 老闆竟回「沒關係吧」

民眾在高雄鹽埕夜市的流動飲料攤買了冬瓜雪淇冰，因喝了有異物感，看了才發現有螞蟻。（擷取自threads@cindyyyy518）

有民眾昨（17）日晚上到高雄鹽埕夜市的流動飲料攤買了1杯「冬瓜雪淇冰」，因吸了幾口都有異物感，仔細往杯底一瞧，驚見飲料中有隻大螞蟻，拿回攤子向老闆反映，老闆竟回「有螞蟻應該沒關係吧？尤其冬瓜茶很會生螞蟻。」讓消費者氣炸。

民眾在社群平台發文指出，在高雄鹽埕夜市買1杯「冬瓜雪淇冰」，飲料外觀看起來混濁，喝了幾口都覺得有異物感，查看杯底後發現有螞蟻與不明碎屑，當下感到噁心、不適，拿回去向店家反映，卻被回覆「有螞蟻應該沒關係吧？尤其冬瓜茶很會生螞蟻。」後來再次要求才退款，老闆也沒有任何道歉！

對此，高雄市衛生局表示，尚未接獲陳情，將待業者營業時前往查察。另檢視影片內容飲料內有螞蟻，倘查獲屬實，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」及「食品安全衛生管理法」裁罰3萬至300萬元罰鍰。

民眾向老闆反應，竟被回有螞蟻沒關係。（擷取自threads@cindyyyy518）

