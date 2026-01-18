為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白牌貨車違規營業 警、監攔查重罰10萬元

    2026/01/18 11:32 記者王涵平／台南報導
    麻豆監理站與南市交通大隊日前在官田工業區附近查獲自用小貨車車主僱用駕駛員裝卸貨物進行宅配，收取運費牟利。（麻豆監理站提供）

    麻豆監理站與南市交通大隊日前在官田工業區附近查獲自用小貨車車主僱用駕駛員裝卸貨物進行宅配，收取運費牟利，非法經營汽車貨運業，依規定重罰10萬元，並吊扣非法營業車輛牌照及汽車駕駛人執照4個月。

    嘉義區監理所麻豆監理站表示，汽車運輸業為特許行業，需經過公路主管機關核准設立並領有汽車運輸業執照才能營運，合法營業貨車的號牌為「綠底白字」，駕駛人必須持有職業駕駛執照；而自用貨車的號牌為白底黑字（小貨車）或白底綠字（大貨車），只能載運自有生產、製造或加工貨物，不能收取運輸費用。

    依據公路法規定，未申請核准經營汽車或電車運輸業者，視違反情節輕重，處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令歇業，而且非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照會吊扣4個月至1年或吊銷，未滿2年不得再請領牌照或考領駕照，呼籲自用貨車車主千萬別以身試法，因小失大。

    麻豆監理站與南市交通大隊日前在官田工業區附近查獲自用小貨車車主僱用駕駛員裝卸貨物進行宅配，依規定重罰10萬元。（麻豆監理站提供）

