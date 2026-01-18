強烈或大陸冷氣團明晚報到 未來1週偏冷「高山有降雪機會」

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

今天週日（18日）白天溫暖、入夜後偏涼。中央氣象署預報，週一晚間大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，各地漸漸降溫，週三至週五清晨最冷；週二迎風面有雨，週一至週三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有較大雨勢機會；週四至週六山區有降雪機會。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天白天溫暖、入夜後偏涼。白天北部、中南部各地20度以上，尤其南部25度以上。今晚各地約18至20度。

「未來一週天氣偏冷。」曾昭誠分析，週一白天東北季風增強，週一晚間起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，除了為迎風面帶來雨勢，北部、宜蘭也率先降溫，週二開始中南部也轉冷。冷涼天氣持續到週五、週六，週末溫度漸漸回升。

溫度方面，曾昭誠說明，週一清晨各地18至20度，白天北部、宜蘭略為降溫，晚間北部、宜蘭明顯下降；週二各地明顯轉冷，整日氣溫北部、宜蘭20度以下，中南部15度左右；週三、週四整日氣溫，北部、宜蘭15度左右，中南部20度左右；週五、週六後逐漸回升。

降雨方面，曾昭誠指出，週一白天東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機會增加，竹苗零星降雨；週一晚間至週二，冷氣團報到，北部、東半部降雨時間拉長，宜蘭地區、大台北山區有大雨機會；週三北部、東半部持續有雨，中南部山區也有降雨機會，宜蘭地區、大台北山區大雨；週四到週六雨勢趨緩，東半部地區、中南部山區有雨。

曾昭誠提醒，週一起沿海、離島留意大浪、強陣風，週一清晨雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度。週四及週五中部3000公尺以上山區，週五及週六北部、宜蘭2000公尺以上山區，有結冰、下雪或下霰的機會。

未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

