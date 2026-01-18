專題3-2》桃園舊城區改造軟硬兼施 跨局處引活水入城

桃園市文化基金會桃園城市創意設計中心進駐大廟口派出所設立「舊城再生基地辦公室」，負責推動舊城空間活化與街區再生。（桃園市文化基金會提供）

桃園舊城區除了硬體工程，需要更多的軟體工程引入活水，桃市府文化局表示，2024年起委託財團法人桃園市文化基金會桃園城市創意設計中心，進駐大廟口派出所設立「舊城再生基地辦公室」，負責推動舊城空間活化與街區再生，藉由一場場展覽與活動讓人潮回來，經發局也透過輔導計畫，活化老城區的空間及消費。

桃園市文化基金會表示，桃園城市創意設計中心整合在地文化資源與社區力量，建構舊城再生的政策平台與實驗場域，並透過「舊城再生實驗基地」機制導入創作團隊進駐，逐步形塑桃園舊城新的城市風貌，近年持續推出自辦與跨域合作計畫，包含串聯在地店家與創作團隊的「舊城散步春茶季」、攜手中原大學商設系進行「舊城資訊圖像設計計畫」，以及「舊城散步趣」系列活動，深化民眾對舊城文化的理解與參與。

同時與景福宮、桃托邦藝文聯盟、桃園國小等在地單位串聯，並以工作坊形式累積舊城文化研究能量，去年3月舉辦的「桃園潮流藝術嘉年華」及11月「舊城藝動．青春漫遊季」大型活動，分別吸引3萬及逾8萬人次走入舊城。

經發局表示，去年11月舊城新浪漫活動人潮湧入，穿著旗袍的民眾穿梭於紅磚街景，今年農曆春節也將老城區推上第一線，將延續舊城新浪漫讓老城區重現璀璨風華。此外，去年也藉由特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫」，成功輔導4個青年創業及原民特色店家進駐，包括13個手感烘焙坊、神明雞蛋糕、沐雪冰城、炭秀，逐步活化老舊空間並創造就業機會。

身為街區核心的景福宮，委員簡馨泓表示，「景福宮很用心經營，也支持市府舊城計劃策劃多元活動，香客逐年增加，也有不少外籍遊客造訪」，除了每年舉辦的成年禮、未婚男女聯誼等，去年12月邀請日本東京都高圓寺阿波舞團到大廟演出，現場3萬人潮把中正路擠得水洩不通，真的好久沒見到舊城區這樣的景象了。

舊城散步春茶季活動，走訪在地店家馨百年。（桃園市文化基金會提供）

