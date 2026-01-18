專題3-1》桃園舊城改造散步廊道成型 下一步成立駐地工作站

桃園市舊城再生計畫改造，大廟景福宮兩側店家立面重整，重現過往的風華。（記者鄭淑婷攝）

桃園市1年多前開始透過舊城再生計畫改造老城區，找回商業、人流「活水」，從桃園火車站到景福宮逐漸形成散步廊道，都發局今年將在舊市區成立駐地工作站，提供老屋更新輔導、招牌補助等諮詢，並透過藝術駐地讓藝術走入舊城。

桃園也是有故事的城市，從火車站沿中正路商圈，轉進小路就是活化後的「77藝文町」，前身為桃園警察局日式宿舍群，鄰近東溪綠園道的桃園文學館，前身則是日治時期街營宿舍，與火車站相隔600公尺、遙遙對望的景福宮，則是桃園人口中的信仰中心「大廟」，依循而生的老屋、美食，見證舊城區的繁華興衰，隨著舊城區改造工程完工，許多在地人忍不住讚嘆「原來舊城區這麼美」。

不過，老城區的改造卻也並非順利，一路走來跌跌撞撞，尤其是車本與人本的拉扯，桃市府都發局長江南志表示，火車站到景福宮為在地人早年生活核心，隨著城市人口持續移入，市民生活消費習慣改變，為解決桃園舊市區街廓老舊房舍窳陋，以及人本步行環境、商業機能衰弱等問題，市府於2023年底啟動桃園舊城再生計畫，與經濟發展局、文化局聯手從硬體面、軟體端投入改善。

都發局從都市設計、城市美學角度，重新檢視火車站前街道與市民生活的關係，區分短、中、長程目標，短期示範節點、中期串聯路線、長期打造全齡友善的人本城市，去年階段成果完成，包含桃園景福宮人本風華再現街區改善、桃園國小藝文通學步道都已完成，今年度將開啟桃園成功路的階段人本環境改善，讓舊城區與新興開發區縫合。

江南志表示，在桃園舊城區工程規劃階段，當地民眾反映人行道拓寬縮減車道將影響接送學童，也對於市府取消路邊停車格提出質疑，都發局透過50場現勘逐一解決民眾關切的議題 ，針對學童上下學接送安全，設置實體家長接送區、實體避車彎及全時相號誌等實體作為，讓家長和學童體會到人本街區改善的重要性，也盤點火車站前中正路側停車格，發現不少車輛為長時間停放，並非實際至店家消費者，因此透過增加路外停車場如新明臨時停車場、民生停車場，解決舊城區停車不足問題，並以累進費率方式，避免車輛長時間霸佔車位。

此外，如何讓人行走與日常消費、休閒娛樂加以串聯，也是舊城區改造的一大考驗，須全面檢視特色店家的輔導，為商家重新找到定位，都發局配合經發局輔導政策，從都市美學角度優先對大廟兩側立面進行微整形，與店家討論換上特色招牌，今年將於舊城區成立駐地工作站，提供對市民的第一線諮詢服務，更將透過系列工作坊帶領周邊居民爬梳舊城區需改善的議題，另規劃透過公共藝術計畫及駐地工作坊，讓藝術走入舊城區。

桃園文學館去年開館，為桃園舊城區新地標。（文化局提供）

