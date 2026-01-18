桃園龍潭中興路電纜地下化工程完工 市容與道路品質全面完工

桃園市龍潭區中興路電纜地下化拔桿前後對照。（圖由桃巿養工處提供）

桃園市政府2020年起推動「龍潭區中興路電纜地下化工程」，總工程經費為1億5860萬元，總拔桿支數為138 支，纜線下地長度為11.7公里，歷經長時間規劃、協調及分段施工，已於近日順利完工。

此工程範圍自龍潭區中興路與中正路交叉口，延伸至中興路與國道三號交叉口，全長約3.9公里，為地方重要交通動脈之一。

市府養護工程處主任秘書姜志男表示，本案因施工路線長且沿線環境複雜，採分四個路段逐段施作方式，將原有架空電纜全面下地，有效改善電線、電桿與招牌凌亂交錯的街景問題，大幅提升道路景觀與整體市容品質。

改善過程透過台電纜線地下化，拆除既有電桿及架空纜線，改善因纜線交錯造成的視覺凌亂，進而使沿線招牌呈現更為清楚、整齊之街道景觀等具體改善作法，以提升整體市容景觀及公共安全。

此案辦理的主要施工項目，包含管路埋設，電氣佈纜、停電改接及拔桿，並辦理道路及相關設施復舊工程，將原有架空電纜數量全面下地，移除路面上電線及電桿，大幅提升道路景觀及整體市容品質。

姜志男提到，市府感謝市民於施工期間對交通不便的體諒與配合，並肯定工程團隊長年投入的專業與辛勞。電纜地下化工程完竣後，不僅強化用路安全與城市景觀，也為龍潭區營造更整潔、友善且宜居的生活環境，為地方發展與永續城市建設奠定良好基礎。

