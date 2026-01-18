為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹北實驗高中115學年度招生 啟動打造無界學習新願景

    2026/01/18 10:14 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北實中籌備處在勝利國中舉辦「FOR Ü」創校工作坊，共同透過「世界咖啡館」模式，深度對話定義未來學校的理想樣貌。（新竹縣政府提供）

    新竹縣立竹北實驗高級中等學校（下稱竹北實中）預計115 學年度正式招生，3月辦理招生說明會，4月進行教師甄試，籌備處日前在勝利國中舉辦「FOR Ü」創校工作坊，共同透過「世界咖啡館」模式，深度對話定義未來學校的理想樣貌。

    這場工作坊集結了含應屆國三生、自學生、家長，以及來自師大、陽明交大、工研院、竹女、竹工等校的專家與教師等共35人。竹北實中籌備處主任潘玳玉感性分享，工作坊中看見參與的孩子在對話中，彷彿眼中閃爍著被點燃的光；該校將秉持「無界學習」精神，持續規劃家長實驗教育沙龍與教師 PBL 工作坊。

    縣長楊文科表示，竹北實中作為新竹縣首座公辦公營實驗高中，不僅是硬體校舍的興建，更在於辦學理念的創新 。學校以「跨域優創、智啟未來」為願景，期待透過「U-School」教育模式，落實「4U」目標，讓新竹縣的孩子能在家鄉享有最頂尖且個人化的教育資源 。

    教育局長蔡淑貞指出，在 AI 時代來臨之際，竹北實中強調以學生為中心的學習環境，透過如「部落書院制度」與「PBL 專案學習」等創新教學方法，讓學生在真實情境中實踐所學。她也特別提到，實驗教育需要親師生齊心齊力，看到創校團隊與家長、學生如此投入藍圖共譜，展現出新竹縣教育的充沛活力與前瞻性。

    竹北實中預計115學年度招生，籌備處將持續規劃家長實驗教育沙龍與教師 PBL 工作坊。（新竹縣政府提供）

    圖
    圖 圖 圖
