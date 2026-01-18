向打火弟兄致敬 金門「消防栓造型主題酒」推出限量「致敬價」

金門陶瓷廠廠長林蔚尚從消防體系轉任的經歷，讓他以曾為消防員一分子為榮，發想推出消防栓造型紀念酒。（記者吳正庭攝）

全國唯一「官窯」金門陶瓷廠向打火弟兄致敬，明天就是119消防節，凡職消、義消人員及相關防災團體，憑證件並前往門市購買，就能將原價1380元的「消防栓造型主題酒」以1190元的致敬價帶回家。

金門陶瓷廠這款以「職人精神」為核心，以消防栓為造型發想，結合「陶瓷燒製工藝」與「安全守護」意象，將「警覺、穩定、守護」的價值，設計成1款提醒「消火氣」，又具紀念性與文化意涵的的文創精品。

金門陶瓷廠此次突破以往「故宮級」典藏擺飾為主的陶瓷作品，源於廠長林蔚尚巧思，過去從消防體系轉任的經歷，讓他以曾為消防員一分子為榮，身體裡那股熱血的「消防魂」，也造就消防栓造型紀念酒。

他說，陶瓷是一門需要時間、專注與敬畏火焰的工藝，從成形到燒製，每一道工序都必須精準掌握火候與結構，消防人員同樣是在高溫與壓力中，憑藉專業與責任感完成每一次任務，兩者都需仰賴高度專業與對安全細節的堅持。

林蔚尚說，消防栓造型紀念酒就是以職人精神為出發點，透過穩重厚實的造型語彙，象徵第一線人員在關鍵時刻的可靠存在。「這不只1件商品，還是1分對職人精神與安全守護者的由衷致敬。」

金門陶瓷廠表示，配合119消防節，於1月17日至1月19日推出限定活動，首日就接到許多來自各縣市詢問電話。凡消防人員、義勇消防人員、民防團隊、災害防救團體及災害防救志願組織成員，憑相關服務證明並至門市，即可以每瓶1190元專屬優惠價購，由於數量有限，每人限購1瓶。

金門陶瓷廠向打火弟兄致敬，推出消防栓造型紀念酒及限量「致敬價」。（記者吳正庭攝）

