    生活

    客家文化發電機計畫六堆示範六鄉 新埤圖書館壓軸動工

    2026/01/18 10:09 記者陳彥廷／屏東報導
    新埤鄉立圖書館的改建工程終於動土。（徐富癸辦公室提供）

    新埤鄉立圖書館的改建工程終於動土。（徐富癸辦公室提供）

    客委會2022年核定客庄14鄉鎮「文化發電機」計畫，共補助4.6億元推動客庄鄉鎮圖書館空間及服務性設施整體改造，而在更早的示範計畫中的新埤鄉圖書館，近期在斥資6900萬元後壓軸動土開工，與新埤國小是直接連通，結合資源希望成為客庄鄉鎮文化中心角色。

    客委會早在2022年針對屏東客家六堆的長治、萬巒、內埔、麟洛、高樹及新埤等6個鄉的鄉立圖書館進行示範的重建計畫，也成為「文化發電機」專案的前身。

    屏縣府客務處長李明宗表示，目前上述6個六堆鄉的圖書館改、修建案中，新埤鄉可說是好酒沉甕底壓軸動工，本案獲客家委員會核定補助6900萬元，未來將在縣府輔導下，由新埤鄉公所推動圖書館的改建，全面升級公共服務機能，所採取的新式木構造則會成為新埤鄉代表性的建築地標。

    立委徐富癸說，由於圖書館預定地就在新埤國小內，不僅館藏資源會共享，學童更是能直接進入，倘佯在客家文化相關的藏書，結合親子導讀與共學活動，打開校園與社區界線融為一體，讓閱讀成為孩子與家庭的日常風景。

    客委會主委古秀妃則強調，將依照老中青幼不同世代需求打造新的圖書館，且建築概念融入「好客、勤學」精神，空間本身就在為新埤「說故事」，學生並能毫無阻礙的進入圖書館，創造更多的學習可能性，讓閱讀、教育與客家文化重新成為生活的中心。

