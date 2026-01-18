為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄仁武區人口突破10萬辦抽獎 創造近10萬瀏覽數

    2026/01/18 09:58 記者洪臣宏／高雄報導
    仁武人口快速增加，高市府打造草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

    仁武人口快速增加，高市府打造草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

    少子化浪潮來襲，高雄市仁武區逆勢成長突破10萬人，仁武區公所在臉書官網舉辦「10萬智慧 飛揚仁武」有獎徵答慶祝活動，透過短片宣導，針對民眾疑慮的治洪、空污及基礎建設，發揮巧思設計問題說明，達到意想不到效果，創造了近10萬瀏覽數，區公所呼籲民眾把握今（18）日活動最後一天，踴躍參與抽獎活動。

    高雄市人口已經連續8年「生不如死」，唯一例外是仁武區，人口自然增加（出生數減死亡數）連續14年正數，並在去年8月22日突破10萬大關。仁武區公所5日起在官網舉辦有獎徵答抽獎活動，把民眾最關切的問題製成短片，一一釋疑。

    仁武區長陳瑞勇指出，民眾最顧忌的為防洪治水及基礎建設，能否跟上人口增加速度，另外就是空污問題，問題設計上都有說明。他強調，高雄市政府投入仁武區11.2億防洪治水經費，產業發展正由傳統工業轉型升級至低污染的高科技與製造業，交通建設也如火如荼推展中。

    活動獎品還配合行銷當地美食，首獎為大同 10人份不鏽鋼電鍋，其他依序為飛天甕缸雞（手扒雞）、仁武烤鴨、江西傳藝禮盒、泳將游泳健身俱樂部門票，加碼獎為全聯禮券600元。

    活動推出迄今已有3千餘人在臉書留言參加活動，且創造了近10萬瀏覽數。陳瑞勇呼籲民眾把握今天最後一天，直至18日24：00都可參加，預計下周擇時公開抽獎。

    仁武人口快速增加，建案如雨後春筍。（記者洪臣宏攝）

    仁武人口快速增加，建案如雨後春筍。（記者洪臣宏攝）

    高市府投入巨資進行八涳橋防洪整治。（記者洪臣宏攝）

    高市府投入巨資進行八涳橋防洪整治。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播