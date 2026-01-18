為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    把握今明好天氣！ 週二濕冷強烈冷氣團南下 吳德榮：平地低溫下探8度

    2026/01/18 10:00 即時新聞／綜合報導
    今、明兩天各地多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼。（資料照）

    今（18日）晨各地區平地的最低氣溫約在13、14度之間，今、明（19日）兩天各地多雲時晴，白天北舒適南微熱、早晚涼。明晚起北台灣轉有雨，週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，有機會達到強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）等級，預估本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼。今日各地區氣溫如下：北部13至25度、中部14至29度、南部14至29度、東部13至25度。

    明晚起北台灣轉有雨，週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

    目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，雖低溫不如上波，但由於「濕冷」，感受還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。

    週三、四預估3000公尺以上高山有降雪機率，2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高。週六（24日）起天氣好轉、西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

