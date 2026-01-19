為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    LTN投票箱》打詐！5銀行試辦戴口罩、安全帽領錢ATM會示警 該全面施行嗎？

    2026/01/19 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》打詐！5銀行試辦戴口罩、安全帽領錢ATM會示警 該全面施行嗎？（資料照）

    LTN投票箱》打詐！5銀行試辦戴口罩、安全帽領錢ATM會示警 該全面施行嗎？（資料照）

    有鑒於詐騙集團車手去ATM領錢時，常會戴口罩或安全帽以躲避警方追查，金管會特別召集金融業者開會，研議未來將至少有5家銀行在全國合計約500多台ATM，試行導入臉部遮蔽示警功能，民眾若戴口罩或安全帽提款時，ATM將發出警示音，只要將其脫下，確保露出臉部便可提款，而這項新措施預計實施半年後檢討成效，再決定後續作法。

    請問，你認為戴口罩、安全帽領錢，ATM會示警的作法該全面施行嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
