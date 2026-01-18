受天宮小編放猴子照片笑找工讀生擺拍 網神回應：用香蕉只能請到猴子

松柏嶺常有猴子出沒，受天宮設了中英日文版的「猴出沒注意」的告示牌，臉書小編貼出猴子與告示牌同框照，幽默表示找工讀生擺拍。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

名間鄉松柏嶺受天宮周邊猴群多，廟方設中英日文版告示牌，提醒香客「猴出沒小心！」，有香客反映「沒看到」，幽默的廟方臉書粉專小編，放了猴子與告示牌的照片，笑稱「調派工讀生擺拍」，還說「還原度真高！」，網友回應熱烈，有網友神回應「用香蕉，只能請到猴子」。

名間鄉松柏嶺的猴群多，遊客常輕忽猴群可能會搶食物、攻擊等行徑，受天宮在宮廟廣場、周邊設「猴出沒小心」告示牌，禁止香客食物露白、餵食、觸摸。

受天宮臉書粉專昨晚貼新文，最醒目的是告示牌與猴子同框照，照片中有隻毛閃著金光的壯碩猴子，攀爬受天宮周圍的圍欄，欄杆下方就是「猴出沒小心」的告示牌，粉專小編為文強調，「不少善信質疑松柏嶺受天宮設立「猴出沒注意」的中英日三語警告，卻沒見過猴子，於是本宮緊急調派工讀生擺拍，這工讀生的還原度真高啊！隨即陷入「龜、蛇、蟹」工讀生招募的難題之中！」。

小編圖文並茂馬上吸引大批網友注意，有5000多個按讚數，網友留言也很熱烈，很多人貼出自己在受天宮外、豐柏廣場、步道…拍到的猴群照片，證明「猴子好多！」，也有網友說「焚化爐蓋下去，應該就不會有注意猴出沒的機會！」，不少網友有共鳴，有人即回應「要蓋去別地方蓋！」。

有網友則說「好想看！請小編再派一次工讀生來演猴子！」，有網友說「相似度近百！」，有網友則笑回「用香蕉，只能請到猴子！」。

