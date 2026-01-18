飛澎湖航空公司4家剩2家 空運困境問題難解

澎湖空運一票難求，民眾希望第三家航空公司進駐。（記者劉禹慶攝）

澎湖天空原有四家航空公司經營，目前僅剩下立榮與華信航空，不僅旺季一票難求，連淡季都因時間調整及減班，影響澎湖民眾基本交通需求，澎湖各界期望第三家航空進駐，紓解現有機隊與機師不足情況；澎湖縣長陳光復前年在二周年就職記者會，披露的第三家航空公司至今沒有下文，去年底又改口國內有財團願意投資，但時程未定。

復興航空二0一六年十一月退出航空市場，遠東航空也於二0一九年十二月也推出航空市場，目前澎湖對外空中交通迄今只剩下立榮、華信二家國內航空公司協助疏運，以致近年澎湖空運機票一票難求，已成常態，不僅排擠澎湖人前往台灣本島就醫、探親及就學等權益外，也衝擊遊客赴澎湖旅遊的意願。

前年澎湖縣長陳光復宣布有第三家航空公司加入澎湖運輸，民眾都寄予厚望。依據陳光復當時說法，去年五、六月第三家航空公司可望投入澎湖航線，不只飛台澎航線，還將澎湖當國際航線中繼站，無奈至今卻未見第三家航空公司蹤影。

民進黨籍黨立委楊曜就表示，傳說中的第三家航空，終究只是一個傳說。根據了解，我國民航法規規定，外籍航空公司執飛台灣國內航線，首要成立台灣分公司，除此之外，機隊需註冊在台灣，門檻頗高。

去年澎湖機票一年到頭都一票難求，在國際航線大熱門的當下，澎湖航線僅剩二家航空公司飛行，現有機隊及機師不足情況下，第三家航空公司的成立，成為澎湖空運機票一票難求解套的良藥，但現有星宇航空不願飛國內線，外籍航空又受限法令，可能仍遙遙無期，如何紓解澎湖機位不足的問題，勢必成為今年底百里侯選戰的政治議題。

澎湖第三家航空公司遲遲無影，成為年底百里侯選舉焦點。（記者劉禹慶攝）

