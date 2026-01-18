為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    制止失控學生反遭追究 北市教師會揭校園暴力處理困境

    2026/01/18 09:00 記者楊心慧／台北報導
    圖為小學教室桌椅走道示意圖，與本案人物無關（資料照）

    校園暴力及霸凌案件發生時，第一線的教師成為處理事件的重要角色，但處理這類狀況，教師常成為責難的對象，台北市教師會組織部主任葉青芪舉例，曾在行政調查處理一件校園衝突，老師在學生失控的緊急狀況下採取制止措施，行政調查認定並無不當，但家長持續藉由司法手段來追究，最後教師因訴訟成本與壓力選擇道歉、和解賠償。

    葉青芪說，這類案例凸顯現行制度下家長可同時走行政申訴與司法程序，即便行政調查結論為「無違失」，仍可能再遭提告；加上申訴近乎「零成本」，學校卻需投入大量人力與經費應對，形成「小案大辦」的消耗。

    葉青芪進一步表示，近年「教師大逃亡」除待遇因素外，另一問題是教師教育行為被高度司法化，教育現場不再是孩子犯錯、被引導的空間，反而讓教師陷入「自證己無罪」困境；只要家長提出片段指控，學校即須展開調查。

    在融合教育與特殊生議題，葉青芪指出，衝突常來自「誰融誰」的歧見，部分家長以孩子特殊性為由，主張應全面遷就其行為；但他認為融合應兼顧班級經營與其他學生受教權，不能以特殊性合理化所有行為；制度與觀念拉扯下，極端家長與溝通失效案例增加，教師工作壓力劇升，走得了的人選擇離開，走不了的則逐漸耗盡熱情。

    葉青芪也呼籲，政府應提出制度性方案修補親師信任，強化合作而非對立；否則家長對教師的不信任擴散，教育現場將更難「接住」高風險孩子，也不利於整體校園安全。

