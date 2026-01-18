7至12歲觸法不送法庭 法官揭低齡校園暴力處理關鍵

校園暴力及霸凌案件層出不窮，相關案件有日益增高的趨勢，長期擔任少年及家事法院的一名資深法官受訪表示，12歲以下的兒童拿鉛筆戳人、揮舞剪刀，在法律上屬於「觸法」而非「犯罪」，但學校反而更需啟動行政與社政機制介入，也就是說關鍵不在於「能不能判」，而在於學校與主管機關是否即時通報、鑑定與轉介，避免風險長期累積，釀成無法挽回的後果。

該法官指出，依《少年事件處理法》2019年6月修法後，我國已明確規定7至12歲兒童的所有觸法行為，不再進入少年法庭或司法體系；此一制度設計源自我國身為《兒童權利公約（CRC）》締約國，核心精神在於避免對年幼兒童貼上司法標籤，而是改以社會福利、教育、輔導與醫療體系協助其健康成長。

法官說明，12歲以下兒童即便出現拿鉛筆戳人、揮舞剪刀等行為，在法律上屬於「觸法」而非「犯罪」，因未具刑事責任能力，14歲以上才構成犯罪；然而，這並不代表學校或國家可以放任不管，反而更需要啟動行政與社政機制介入。

法官強調，修法後的處理重心已由司法轉向社會局為主要窗口，一旦兒童出現嚴重攻擊、情緒失控或反覆暴力行為，應同步通報社會局與衛生局，由社會局啟動個案管理與家庭訪視，釐清家庭功能是否失靈、是否涉及高風險或受虐情形；衛生局則負責精神醫療與專業鑑定，找出孩子行為背後真正原因。

法官指出，許多看似「行為偏差」的孩子，實際可能涉及ADHD、情緒障礙、妥瑞氏症、發展遲緩、輕中度心智障礙，甚至童年逆境創傷或長期遭霸凌而「以暴制暴」，若問題若未及早鑑定與治療，孩子在校園群體中容易反覆失控，對同學與教師構成實質風險。

在教育端，法官直言，並非所有孩子都適合普通班；經鑑定後，應依需求安排進入特教班，或必要時轉介至區域內其他學校，甚至特殊教育學校，由具專業訓練的特教教師授課，並搭配醫療、行為治療與心理輔導，這並非剝奪受教權，而是保障孩子與其他學生的學習與安全權利。

法官也反駁「以關代教」的迷思，指出單純以司法強制手段處理兒童行為問題，僅能短期壓制，無法解決情緒、認知與家庭結構等根本問題，甚至可能在壓力解除後復發。真正有效的作法，應是醫療、輔導、特殊教育與家庭支持的整合處遇。

最後法官提醒，制度並非不存在，而是實務上常出現「未進入系統」的斷點，若學校未即時通報、未轉介鑑定，或因擔心爭議而消極處理，風險只會持續累積，唯有讓教育、社政、衛政各司其職、確實啟動，才能避免校園暴力事件一再重演。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

