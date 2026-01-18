為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    小學生揮剪刀引恐慌 專家：教師依法可強制阻擋、蒐證自保

    2026/01/18 09:00 記者楊心慧／台北報導
    新北市某國中2023年12月發生震驚全國的「乾妹」教唆「乾哥」在校園內割喉殺人案，去年12月還發生張文無差別攻擊事件，全台各地開始出現零星效仿者，例如在網路揚言將預謀殺人、醉男持刀喊殺人等，如今發生小學生揮剪刀事件令家長擔心，銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎表示，教師可採取必要強制性阻擋等措施保護同學，屬合法狀況，但最好要有影片保留證據，校方也需同步追查家庭面向。

    王伯頎指出，校園暴力事件不能只視為單純「行為偏差」，須先釐清學生是否疑似特殊需求或精神、情緒障礙（如ADHD等），並透過專業評估與校內機制介入；但即便尚未完成鑑定，學校仍有明確法規工具可採取必要措施，關鍵在於是否落實。

    王伯頎提到，《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第24條，針對學生攻擊師生、失控、破壞物品等狀況，教師可採取必要的強制性阻擋或制止措施以保護同學、保護自己，屬合法且不應因此受罰；若教師因擔心後續責任而不敢介入，反而可能導致更嚴重危害，有可能第一線對自身「可合法採取的措施」理解不足，導致處置偏消極。

    針對其他學生該如何自保，王伯頎認為國小學生自保能力有限，應由校方主導風險控管，可做座位調整、就近看管，將高風險學生安排在導師易掌握處，並透過學務、教務派員協助；必要時也可請監護人到場陪同上課，以「導師加家長」形成類似排班的陪伴機制，可降低突發風險。

    王伯頎強調，處理現場要以「降溫」為核心，避免高壓指責或刺激語句，如你又來了、不要鬧等，應以中性語調、保持適度距離、確認孩子安全感，並在衝突發生時優先疏散其他學生、移開剪刀等危險物品，避免盛怒下被激化，同時不應圍觀，並啟動跨單位支援。

    王伯頎也直言，校方需同步追查家庭面向，若涉及高風險或脆弱家庭，可連結社會安全網、引入外部資源。另在實務上，建議在事件前中後保留客觀紀錄，必要時全程錄影，以利釐清爭議、保護第一線教師與學生。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

