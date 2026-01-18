不分淡旺季澎湖航空交通均吃緊 居民嘆一年到頭一票難求

澎湖機票一票難求，引發民怨。（記者劉禹慶攝）

交通運輸是人民基本需求，但澎湖無論觀光旺季至淡季，航班一位難求，排擠澎湖人前往台灣本島就醫、探親及就學權益。民航局協調航空業者加大運能，另因應當地居民緊急奔喪及就醫需求，去年十一月十一日起每天保留卅六個澎湖籍座位，使用率約二○％，實施至今年一月底，將視情況協調業者評估是否持續實施。

目前飛台灣飛澎湖航班由立榮及華信經營，航空業者表示，將盡力調配機組員量能及航機汰舊購新，增加離島疏運量能。立榮機組員由疫情剛解封時十．五架ATR機組員，現已有十四架機組員能量，十九架ATR汰換計畫，預計明年起陸續交機；華信ATR機隊自二○二四年初的十架增至目前十二架，明年預計引進第十三架。

澎湖縣政府原提出每年四月至八月包機，每天飛台北二航次、高雄一航次、台中一航次，一天飛八班，優先讓澎湖民眾搭乘，並編列四千八百萬元預算送議會審查，但議長陳毓仁認為，錢要花在刀口上，必須確實保障澎湖民眾搭機的權益。縣府接受各界建議後，「包機」改為「包位」，每日保留二百五十個座位，預計提供三萬八千多個座位，以最早二班、晚上最晚一班為主，方便澎湖民眾一日往返台灣到澎湖。

至於去年十一月十一日起實施緊急機位保留，每日保留卅六個澎湖籍機位，若起飛前廿四小時無人申請，則開放一般民眾使用。實施截至十二月十四日，總計提供一一三五個澎湖籍機位，使用二二三個，使用率約二○％；另外業者每航班保留一至兩個機位供當天臨時緊急需求鄉親使用，已提供二六九個機位。分析機位使用目的，就醫佔七十四％、奔喪十四％、其他例如洽公、軍人收假等十二％。

民航局也提供離島偏遠航線業者補貼獎助及離島居民航空票價補貼，去年補貼業者約五．二億元，居民票價補貼逾十二億元。

民航局空運組副組長戚培芳表示，前年及去年國內線載客分別約五二○萬人次及五二七萬人次，恢復至疫情前二○一九年約八十五％左右；疫後飛航組員不足及新機交機延遲下，採先預估、再改善、持續監控三階段要求航空業者，每半年滾動檢討飛航情形並進行運能預估，再請業者參考地方政府活動及機隊運能改善班表，適時增班或放大機型。

澎湖天空只剩下兩家航空公司，班機調度吃緊。（記者劉禹慶攝）

