黑面琵鷺中毒獲救 嘉義縣救傷治療完成野放

中毒的黑面琵鷺順利野放。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣布袋鹽田濕地是重要的候鳥棲息地，去年底一隻保育類黑面琵鷺行為異常，倒臥灘地無法飛行，縣府獲報後跨單位進行救援，並將黑面琵鷺送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站治療與密集照護，逐漸恢復食慾與飛行能力，日前評估體況穩定，順利完成野放，返回布袋棲地。

縣府表示，去年12月28日接獲通報，布袋五區鹽田發現1隻黑面琵鷺倒臥灘地、無法飛行，並出現軟頸、翅膀下垂、站立不穩及精神不振等異常症狀，縣府隨即啟動野生動物救傷應變機制，迅速派員前往救援。

高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等專業團隊及時協助，將該黑面琵鷺送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站檢查，經獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，進行治療照護，讓黑面琵鷺逐步恢復，飛行能力也完全復原。

縣府農業處說明，肉毒桿菌是自然環境中常見細菌，容易在高溫、缺氧的腐敗魚蝦或有機物中大量繁殖並產生毒素，黑面琵鷺可能誤食受污染的獵物而中毒，縣府已同步加強棲地巡查與環境清理，避免腐敗魚貝類殘留。

縣府表示，近年普查資料指出，嘉義縣度冬黑面琵鷺數量已穩定超過2000隻，占全球族群三分之一，縣府長期推動鹽田濕地復育、生態水位管理與干擾管制，讓布袋鹽田成為黑面琵鷺與多種水鳥的重要棲息與覓食環境，目前正值黑面琵鷺度冬高峰期，如發現野生鳥類異常虛弱、無法飛行或死亡，以及水域出現大量魚貝類死亡情形，可通報嘉義縣政府農業處協助處理，聯絡電話05-3620123分機8807。

黑面琵鷺野放後飛回棲地。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與保育團體跨單位聯手救援黑面琵鷺。（嘉義縣政府提供）

