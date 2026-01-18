彰化漁港招商門檻曝光 砸10億掌握全台6成離岸風電商機

彰化漁港除了基礎的漁業與綠能功能，未來更期待引進觀光元素，如漁人碼頭、觀光魚市及特色餐飲等，讓漁港轉型為複合式景點。（縣府提供）

位於彰濱工業區西北角的彰化漁港，去年（2025）6月開港，先解決漁民出海作業長期受潮汐影響的問題，隨著首期基礎建設成型，彰化縣政府現在更進一步開啟招商模式，公告啟動「ROT暨BOT案」，盼引進民間企業資金與專業，讓漁港從單一漁業機能，轉向結合綠能風電與港區服務的複合使用。

彰化漁港佔地50公頃，是彰化縣唯一不必等候潮汐的港口。目前港區已提供160艘漁筏泊位，第一期屬近程建設，後續中程計畫，北岸將可停泊330艘漁筏，南岸則作為離岸風電施工與維運的支援基地，已完成5座浮動碼頭、10席運維工作船泊位，彰化外海風力發電佔全國外海風力發電60％，也就是說，漁港掌握了全台6成離岸風電資源的優勢。

因應港區發展，縣府去年11月17日起公告招商，至今年2月23日止，採民間自行規劃申請方式，內容包括擴建運維碼頭、興建行政服務中心與船舶維修保養設施，並視整體規劃導入休憩空間、餐飲或展售機能，經營年期最長可達50年，總投資金額10億元以上。

該案民間投資人除了負責既有泊位的管理維護（ROT），也將投入新建（BOT）工程，包括興建「港區管理服務中心」、「船舶維修中心」及「綜合物料倉儲」。主軸仍以港務與產業需求為核心，亮點在於開發項目融入現代觀光元素，未來可望增設漁人碼頭，含觀光魚市場、製冰冷凍廠、特色餐飲，甚至商務旅宿與遊艇碼頭，讓漁港不再只是傳統的作業港，而是結合永續綠能與觀光遊憩的複合式景點。

縣府也斥資3.35億元推動漁港南北護岸工程，預計明年（2027）年下半年竣工，提升防災效能與泊位安全。

彰化外海風力發電占全國總量約60％，彰化漁港正好掌握了這項得天獨厚的資源優勢。（縣府提供）

彰化漁港佔地50公頃，是縣內唯一不必等候潮汐即可進出的港口，地理位置極佳。（縣府提供）

