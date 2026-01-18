為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太誇張！西螺大橋北岸草生植物悶燒 飛灰飄10公里遠

    2026/01/18 07:21 記者李文德／雲林報導
    濁水溪北岸高鐵橋下游低灘地發生草生植物悶燒情形，黑煙及灰燼順著風勢，飄到西螺鎮，令當地民眾直呼誇張。（圖擷取臉書社團「在地西螺囝」）

    濁水溪北岸高鐵橋下游低灘地發生草生植物悶燒情形，黑煙及灰燼順著風勢，飄到西螺鎮，令當地民眾直呼誇張。（圖擷取臉書社團「在地西螺囝」）

    雲林縣西螺大橋北岸昨（17）日不明原因草生植物燃燒，整片黑色煙霧、灰燼透過順著風向，影響到西螺鎮。地方表示，就連10公里遠的西螺下湳里也難逃「魔爪」，大片灰燼更是飄到街邊，令民眾直呼「太誇張」。水利署第四河川分署表示，初估悶燒約1公頃，已順利撲滅火勢，將持續注意現場狀況，亦進一步釐清起火原因。

    臉書社團「在地西螺囝」有民眾貼出一段影片，指西螺大橋北側不知為何，突然傳出大片濃煙，甚至還可以看到火舌竄出，令不少民眾驚訝不已；無獨有偶，臉書社團「西螺囝仔」，也同樣有民眾將悶燒狀況放上網，更直言整個西螺都是臭味，甚至就連天空、地上也充斥著黑色灰燼。更痛批「到底是誰燒的，越來越誇張」。

    西螺鎮長廖秋萍表示，這幾天民眾發現北岸疑似有人燃燒蘆葦，恰好這兩天風勢颳起北風，因此西螺鎮全都壟罩在黑煙及灰燼，已經通報雲林縣環保局，盼能找出露天燃燒元凶嚴懲；西螺鎮代會副主席廖秀娟表示，帶著臭味的煙霧及黑色灰燼，全都飄向西螺鎮內，幾乎鎮內街上店家都飄著一層飛灰，就連10公里外的下湳里也傳出灰燼散落在街道上，令民眾不堪其擾。

    第四河川分署副分署長賴朝鵬指出，昨下午兩點多左右，陸續接獲通報燃燒事件，發現為濁水溪北岸高鐵橋下游約300公尺處低灘地發生草生植物悶燒情形，影響面積約1公頃，隨即會同消防及環保單位前往現場支援、監測並進行相關應變作為，順利於晚間8點左右，順利控制並撲滅火勢。

    四河分署表示，經觀測，並未對目前正進行的濁水溪揚塵防制措施造成影響，將持續注意現場狀況，並加強周邊居民注意安全，至於起火原因將近一步調查。

    濁水溪北岸高鐵橋下游低灘地發生草生植物悶燒情形，黑煙及灰燼順著風勢，飄到西螺鎮。（圖擷取臉書社團「西螺囝仔」）

    濁水溪北岸高鐵橋下游低灘地發生草生植物悶燒情形，黑煙及灰燼順著風勢，飄到西螺鎮。（圖擷取臉書社團「西螺囝仔」）

    民眾將灰燼飄落慘況發上網，引起當地民眾熱烈回應。（圖擷取臉書社團「西螺囝仔」）

    民眾將灰燼飄落慘況發上網，引起當地民眾熱烈回應。（圖擷取臉書社團「西螺囝仔」）

