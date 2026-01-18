1/18各報重點新聞一覽

中國加劇對台灰色地帶襲擾，一架中共監偵無人機，一度闖入我東沙島領空，我方廣播、警告，歷時4分鐘後脫離。（中央社資料照）

自由時報

中共無人機 闖我東沙島領空 國防部：高度挑釁、嚴重破壞區域和平

國軍昨凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並一度闖入我東沙島領空，高度位於我防空武器射程外，經我方以國際頻道廣播、警告，歷時四分鐘後脫離。國防部昨嚴正表示，共軍行為高度挑釁、不負責任，且已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依規應處。共軍南部則宣稱，這是正常飛行訓練，完全正當合法。

請繼續往下閱讀...

詳見中共無人機 闖我東沙島領空 國防部：高度挑釁、嚴重破壞區域和平。

中天新聞台主播林宸佑 涉共諜案收押 偵辦軍人洩密案 追幕後成員 收押6人

橋頭地檢署偵辦共諜洩密案，十六日北上搜索，將綽號「馬德」的中天新聞台主播林宸佑及九名現役退役軍士官兵帶回，昨天將林宸佑等六人依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪向法院聲押，六人全數裁准收押禁見。

詳見中天新聞台主播林宸佑 涉共諜案收押 偵辦軍人洩密案 追幕後成員 收押6人。

台積電：台灣再蓋4座先進封裝廠 22日宣布 打臉在野殺「積」取卵說

台美關稅談判拍板，國民黨主席鄭麗文卻大酸是殺「積」取卵、國難當頭。但供應鏈指出，台積電今年在南科、嘉義將再投資興建四座先進封裝廠，預計二十二日由資深副總經理暨副共同營運長侯永清宣布，持續在台投資後段先進封裝產能佈建行動，破除困擾已久的「美積電」認知戰訊息。

詳見台積電：台灣再蓋4座先進封裝廠 22日宣布 打臉在野殺「積」取卵說。

聯合報

2500億美元信保 擬國家融保機制承擔

台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達兩千五百億美元（約台幣八兆元）的信用保證額度。據了解，相關信用保證並非動用既有的中小企業信用保證體系，研議由國發會主導的「國家融資保證機制」承擔；不過，究竟是擴大現行機制，或另行設立新制，目前仍未拍板定案。

詳見2500億美元信保 擬國家融保機制承擔。

土方之亂 引爆全台停工潮

全台近幾個月來爆發「土方之亂」，引爆點是高雄去年八月發生「美濃大峽谷」等盜挖農地填埋營建廢棄物案件，高市府九月隨即加嚴廢土流向管制，中央也實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求載運土方車輛一律加裝ＧＰＳ、改用電子聯單，迫使上游清運營建混合物時，須先做好分類才能分流處理，杜絕營建廢棄物夾雜土方被亂倒在農田、溪谷等處。

詳見土方之亂 引爆全台停工潮。

中國時報

陸無人機 首侵東沙領空

大陸機艦襲擾不斷，國防部17日證實，中共一架監偵無人機凌晨入侵我東沙領空4分鐘，但因高度位於防空武器射程外，我方僅透過國際頻道廣播告警驅離。國內學者指出，這是軍規無人機首次入侵我領空，質疑我國海巡與國防部之間的應變不足。

詳見陸無人機 首侵東沙領空。

白宮：對等關稅若無效 一律先徵10％

美國最高法院預計20日發布下一波裁決意見，屆時有關「對等關稅」合法性的宣判結果可能出爐，否則恐怕至少還要再等一個月。白宮經濟顧問哈塞特16日表示，若法院裁定對等關稅無效，川普總統已有「備案」，將一律徵收10％的關稅，以「彌補大部分缺口」。

詳見白宮：對等關稅若無效 一律先徵10％。

中天新聞台主播林宸佑涉共諜洩密案，收押禁見。（資料照）

台積電持續在台擴產，供應鏈指出，台積電今年在南科、嘉義將再投資興建4座先進封裝廠。圖為台積電法說會，董事長魏哲家（中）釋出樂觀展望。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法