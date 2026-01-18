今各地溫暖舒適 大陸冷氣團週二南下

今日各地白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，而早晚仍較涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（18日）台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今日各地白天舒適溫暖，北部、東半部高溫22至24度，中南部約25至28度，而早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度，早出晚歸請多添加衣物。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週一（19日）東北季風增強，溫度下降還不明顯，僅北台灣高溫降1至2度，迎風面地區水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及宜蘭低溫下探11度。週三（21日）至週五（23日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；週六（24日）冷氣團減弱。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 17 ~ 25 20 ~ 26 16 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法