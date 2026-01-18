「三鐵孤兒」2-2》鹿港發展觀光 公所管轄停車空間收費不到3成

鹿港文武廟前的停車場為免費停車場，幾乎全天候客滿。（記者劉曉欣攝）

「三鐵孤兒」鹿港小鎮要發展觀光，市區公、民營的小客車停車空間約有2000個，但鎮公所管轄的停車空間收費不到3成，其餘7成多幾乎都成為居民與攤商的免費停車格，越靠近景點幾乎都被在地人佔光光，讓遊客看得到卻停不到！

鹿港鎮路邊停車格有463格，其中，因應攤商條款而天天收費的，只有靠近早市與第一市場的光復路、復興南路的民族路到民生路段，其餘只有星期六、日與國定假日才收費，因此，平日只要越靠近公車站、公園或是鹿港溪綠廊，許多車輛都是從早停到晚。

鹿港鎮公有收費的平面停車場，只有縣府所管理的鹿港遊客中心公有停車場，可停放153輛自小客車，鎮公所代管的生態公園停車場則是星期六、日與假日才收費。另外，鎮公所管理收費的停車場有第一立體停車場，以及鎮公所前的地下停車場，其餘則是全年通通不收費。

因此，鹿港文武廟前與旁邊的第三停車場，三民路的第二停車場，鹿港民俗文物館旁的廣停一停車場，共約256個停車格，雖然很靠近文武廟、龍山寺、丁家大宅、鹿港民俗文物館等古蹟景點，但免費停車場位於「蛋黃區」，幾乎都被居民與攤商停滿了，遊客幾乎一位難求。

鹿港鎮長許志宏表示，公有停車場只要沒有收費，大家都能夠使用，文武廟前的停車場比較容易客滿，但旁邊第三停車場大部分都還有停車格。而民俗文物館距離收費的福興第一停車場也大約200公尺，走路只要5到10分鐘就可以抵達。

鹿港廣停一停車場為公有免費停車場，從早到晚都是停滿車輛。（記者劉曉欣攝）

鹿港民俗文物館就位於廣停一停車場旁，但因為公有停車場全年免費，天天一位難求。（記者劉曉欣攝）

