「三鐵孤兒」2-1》全球知名觀光景點鹿港小鎮 遊覽車位只有55格

鹿港天后宮停車場是鹿港鎮唯一有大客車停車格的停車場。（記者劉曉欣攝）

「三鐵孤兒」的彰化縣鹿港小鎮，年吸客2千萬人次，但全鎮只有鹿港天后宮自行闢建的55席大客車停車位，其餘付之闕如，也讓團客成長動能受到侷限。縣府交通處長林孟弘表示，縣府已計畫在央廣鹿港分台的北天線區闢建可容納170格的大客車停車場，容納大型活動的停車空間。

知名歌手羅大佑以一首「鹿港小鎮」寫下華人流行樂壇的經典，也讓鹿港小鎮成為海內外遊客到訪的人氣景點，多年來到訪人次也屢創新高，而鹿港老街及周邊的景點，在前年則以將近1800萬到訪人次成為全國最強景點王，今年光是1月到10月到訪人次更突破2千萬人次。

但鹿港鎮在交通上卻是「三鐵孤兒」，沒有台鐵、沒有高鐵，也沒有捷運，客運只有統聯、中鹿、彰客與員客。大多數來旅遊鹿港都是自行開車，或是搭乘遊覽車的進香團或是學校旅遊團居多，但鹿港鎮只有55席遊覽車的停車格，這全數都在鹿港天后宮委外經營的停車場。

鹿港天后宮管委會表示，該停車可同時容納55輛大客車，以及78輛小客車，由於大型進香團都會事先告知，就會彈性調配，把停車空間優先提供給進香團使用，以解決停車問題。

交通處表示，全縣共有大客車車停車格96格，分別為芬園休閒體建園區10格、八卦山區14格、天后宮停車場55格、衛生局旁停車場17格。因此，計畫今年將在央廣鹿港分台的北天線區，也就是在縣有地來闢建大客車停車場，預計可容納170輛，方便大客車進出國道與省道。

縣議員藍駿宇表示，鹿港要發展觀光，交通與停車的問題就要進行通盤的檢討與考量，除了興建停車場以外，也應該有配套作為，才能讓鹿港觀光迎接下一個盛世光年。

鹿港天后宮停車場因為空間大，當有超大進香團到訪，就會彈性調配空間，讓出自小客車停車格給大車使用。（記者劉曉欣攝）

鹿港天后宮停車場有劃設55席大客車的停車格。（記者劉曉欣攝）

