為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「三鐵孤兒」2-1》全球知名觀光景點鹿港小鎮 遊覽車位只有55格

    2026/01/18 09:26 記者劉曉欣／彰化專題報導
    鹿港天后宮停車場是鹿港鎮唯一有大客車停車格的停車場。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮停車場是鹿港鎮唯一有大客車停車格的停車場。（記者劉曉欣攝）

    「三鐵孤兒」的彰化縣鹿港小鎮，年吸客2千萬人次，但全鎮只有鹿港天后宮自行闢建的55席大客車停車位，其餘付之闕如，也讓團客成長動能受到侷限。縣府交通處長林孟弘表示，縣府已計畫在央廣鹿港分台的北天線區闢建可容納170格的大客車停車場，容納大型活動的停車空間。

    知名歌手羅大佑以一首「鹿港小鎮」寫下華人流行樂壇的經典，也讓鹿港小鎮成為海內外遊客到訪的人氣景點，多年來到訪人次也屢創新高，而鹿港老街及周邊的景點，在前年則以將近1800萬到訪人次成為全國最強景點王，今年光是1月到10月到訪人次更突破2千萬人次。

    但鹿港鎮在交通上卻是「三鐵孤兒」，沒有台鐵、沒有高鐵，也沒有捷運，客運只有統聯、中鹿、彰客與員客。大多數來旅遊鹿港都是自行開車，或是搭乘遊覽車的進香團或是學校旅遊團居多，但鹿港鎮只有55席遊覽車的停車格，這全數都在鹿港天后宮委外經營的停車場。

    鹿港天后宮管委會表示，該停車可同時容納55輛大客車，以及78輛小客車，由於大型進香團都會事先告知，就會彈性調配，把停車空間優先提供給進香團使用，以解決停車問題。

    交通處表示，全縣共有大客車車停車格96格，分別為芬園休閒體建園區10格、八卦山區14格、天后宮停車場55格、衛生局旁停車場17格。因此，計畫今年將在央廣鹿港分台的北天線區，也就是在縣有地來闢建大客車停車場，預計可容納170輛，方便大客車進出國道與省道。

    縣議員藍駿宇表示，鹿港要發展觀光，交通與停車的問題就要進行通盤的檢討與考量，除了興建停車場以外，也應該有配套作為，才能讓鹿港觀光迎接下一個盛世光年。

    鹿港天后宮停車場因為空間大，當有超大進香團到訪，就會彈性調配空間，讓出自小客車停車格給大車使用。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮停車場因為空間大，當有超大進香團到訪，就會彈性調配空間，讓出自小客車停車格給大車使用。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮停車場有劃設55席大客車的停車格。（記者劉曉欣攝）

    鹿港天后宮停車場有劃設55席大客車的停車格。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播