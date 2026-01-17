為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化縣「垃圾分類」成績單出爐「2原因」讓人均量未達0.5公斤以下

    2026/01/17 23:03 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣垃圾分類新制上路一年半來，靠著破袋檢查等措施，人均量持續下修。（彰化縣環保局提供）

    垃圾分類玩真的！彰化縣從2024年7月1日實施垃圾分類新制，提高退運標準，實施1年半以來，2025年的人均垃圾量0.51公斤，比2024年減少了0.02公斤。環保局長江培根表示，去年人均量原本預期是0.5公斤以下，但受到去年颱風多、廚餘混入一般垃圾的雙重影響，讓人均量比預期略高，但整年度仍減少約1.5萬公噸垃圾。

    環保局環工科長葉鐙嘉表示，去年溪州焚化爐所收26鄉鎮市垃圾總量為22萬5179公噸，比前一年24萬106公噸，少了大約1.5萬公噸。因此，換算下來，去年人均垃圾量0.51公斤，比前一年人均量0.53公斤，少了0.02公斤。

    江培根指出，由於2024年下半年才開始實施垃圾分類新制，2025年是全年度採取新制，原本預期2025年可以人均量下修到0.5公斤以下。但因去年颱風多，豪大雨也造成彰化部分地區傳出災情，災情也讓垃圾量連帶暴增。

    在傳出非洲豬瘟後，雖然彰化縣宣布家用生、熟廚餘按原有分類，但垃圾中混入廚餘比例還是跟著提高，因此，去年度人均量雖有下修，但下修幅度不若預期，只有減少6.2％，人均量0.51公斤。

    江培根強調，由於彰化縣清潔隊員人均負荷數偏高，每名清潔隊平均約服務1000人左右，人均負荷數為全國前3名。靠著破袋檢查、落實垃圾分類才能降低隊員工作負擔，也才能有餘裕進行街道清掃等工作。

