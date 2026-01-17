為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    就是要潮州春節市集特一區 在地商販連標4年天價「搶灘」成功

    2026/01/17 23:35 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州春節假日市集可說是南台灣「不夜城」始祖。（潮州鎮公所提供）

    潮州春節假日市集可說是南台灣「不夜城」始祖。（潮州鎮公所提供）

    屏東潮州春節假日市集是南台灣過年期間指標性集，從除夕到初五凌晨的120小時讓攤商隨時營業，堪稱全台「年街不夜城」鼻祖，年年吸引商販投標「搶攤」，備受關注的47個特區昨天（16日）開標，「特一區」以34萬元標出，而且是第四度投標「特一區」在地商販得標。

    開標現場熱鬧滾滾，攤商們蜂擁而至，就是希望能夠躋身特區，最受關注的「特一區」，最後以34萬元標出，比去年多了3萬元，是史上最高價。得標者低調地說，自己是在地攤商，長年深知特一區「吸引力」，已參與4次投標，今年終於標走黃金地王。

    有40年歷史的屏東潮州春節假日市集，今年從除夕夜開始到大年初五凌晨舉辦，共有特區47席、一般區363席，合計410席，不只特一區創下歷史天價，從去年的30萬9999元到今年的34萬元，總投標人達到82人、投標件數達600件，壓標金1300多萬元，總得標金額超578萬元，特一區金額增加9.7％、整體金額增加27.5％。

    此外，363席一般區攤位20日到22日開放登記，27日公開抽籤。潮州籍攤商保障名額121席，其他242席開放給外地攤商，預料又會大排長龍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播