就是要潮州春節市集特一區 在地商販連標4年天價「搶灘」成功

潮州春節假日市集可說是南台灣「不夜城」始祖。（潮州鎮公所提供）

屏東潮州春節假日市集是南台灣過年期間指標性集，從除夕到初五凌晨的120小時讓攤商隨時營業，堪稱全台「年街不夜城」鼻祖，年年吸引商販投標「搶攤」，備受關注的47個特區昨天（16日）開標，「特一區」以34萬元標出，而且是第四度投標「特一區」在地商販得標。

開標現場熱鬧滾滾，攤商們蜂擁而至，就是希望能夠躋身特區，最受關注的「特一區」，最後以34萬元標出，比去年多了3萬元，是史上最高價。得標者低調地說，自己是在地攤商，長年深知特一區「吸引力」，已參與4次投標，今年終於標走黃金地王。

請繼續往下閱讀...

有40年歷史的屏東潮州春節假日市集，今年從除夕夜開始到大年初五凌晨舉辦，共有特區47席、一般區363席，合計410席，不只特一區創下歷史天價，從去年的30萬9999元到今年的34萬元，總投標人達到82人、投標件數達600件，壓標金1300多萬元，總得標金額超578萬元，特一區金額增加9.7％、整體金額增加27.5％。

此外，363席一般區攤位20日到22日開放登記，27日公開抽籤。潮州籍攤商保障名額121席，其他242席開放給外地攤商，預料又會大排長龍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法