補助恐飛了！台中廚餘機申請爆「NG細節」一堆人卡關

經發局提醒申請廚餘機補助市民，文件無法明確比對製造機號碼者，必須補正檢附。（經發局提供）

台中市府1萬名家用廚餘機補助申請已截止，經濟發展局表示，已加速進行審查作業，目前審查案件已突破千件，發現部分案件因資料不完整或填寫錯誤必須通知補正，甚至可能影響補助資格，最常見的疏忽是「未提供製造機號碼佐證資料」，提醒已申請民眾務必留意補正通知，避免因小細節疏漏與補助擦身而過。

經發局指出，分析申請案件常見的「NG態樣」，包括廚餘機製造號碼填寫錯誤，或檢附資料無法辨識機體真偽，製造號碼如同廚餘機的「身分證」，是防止轉賣、重複申請的重要依據，審查時發現，部分民眾誤將機型名稱、安全檢驗號碼填寫為製造號碼，導致資料無法比對，須通知補正。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，此次補助政策帶動廚餘機市場需求大增，部分品牌及型號出現缺貨或延後到貨情形，為確保補助款確實用於「已實際購機、投入減廢行動」的市民，凡文件無法明確比對製造機號碼者，將請民眾補正檢附「機身正面全景照片」及「機身標籤貼紙照片」，作為實質查驗依據。

經發局提醒，已遞件的市民務必留意手機簡訊或電子郵件通知，並於期限內完成補正，避免因逾期喪失補助資格。

經發局補充說，在市府持續宣導補助規定與審查原則下，已有30餘位民眾評估自身情況後，主動來電撤銷申請或放棄補助。

經發局強調，廚餘機補助政策是為鼓勵市民實際落實環保行動，市府對補助款運用將秉持「實質從嚴」原則，若涉及偽造文書或詐欺取財，將依法移送檢調單位偵辦，呼籲市民詳閱補助規定、備妥申請資料，避免因一時疏忽錯失補助機會。

經發局指申請廚餘機補助，常見「NG態樣」為廚餘機製造號碼填寫錯誤，或檢附資料無法辨識機體真偽。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法