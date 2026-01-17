為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本公廁驚見衛福部「禁菸標誌」 網曝1原因：超丟臉

    2026/01/17 23:22 即時新聞／綜合報導
    衛福部「禁菸標誌」。（資料照）

    衛福部「禁菸標誌」。（資料照）

    有網友分享，他到日本滋賀縣遊玩時，意外在當地公廁發現衛福部的禁菸標誌，讓他傻眼喊「到底誰貼的啦？」也讓網友們猜測日本會出現台灣禁菸標誌的原因。

    一名網友在Threads發文表示，他在日本滋賀縣近江八幡市旅遊時，路過一處停車場去上廁所，沒想到卻發現小便斗上方貼著衛福部國民健康署的禁菸標誌，讓網友傻眼喊，「咦？到底誰貼的啦！？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「衛福部已經有日本分部了嗎」、「可能老闆喜歡才貼的」、「衛福部管太遠了吧！」、「日本員工網路抓圖的？」、「一秒回到台灣」、「不知道這座公廁，之後會不會變成台灣人必去的打卡景點」。

    不過有許多網友認為，可能是有台灣人不斷在廁所偷抽菸才只好貼標誌，「吸菸仔可以不要出國還違規嗎？台灣人的臉都被丟光了」、「一堆人看不懂自以為有趣」、「就是貼給台灣那群沒水準的菸蟲看的，台灣的菸蟲有多沒水準大家都知道，現在丟臉丟到日本了」、「有些人真的很愛在廁所抽菸，然後整間廁所都是菸味很臭」、「看來不守規矩的台灣人太多，不得不出此下策」、「丟臉到國外」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播