日本公廁驚見衛福部「禁菸標誌」 網曝1原因：超丟臉

有網友分享，他到日本滋賀縣遊玩時，意外在當地公廁發現衛福部的禁菸標誌，讓他傻眼喊「到底誰貼的啦？」也讓網友們猜測日本會出現台灣禁菸標誌的原因。

一名網友在Threads發文表示，他在日本滋賀縣近江八幡市旅遊時，路過一處停車場去上廁所，沒想到卻發現小便斗上方貼著衛福部國民健康署的禁菸標誌，讓網友傻眼喊，「咦？到底誰貼的啦！？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「衛福部已經有日本分部了嗎」、「可能老闆喜歡才貼的」、「衛福部管太遠了吧！」、「日本員工網路抓圖的？」、「一秒回到台灣」、「不知道這座公廁，之後會不會變成台灣人必去的打卡景點」。

不過有許多網友認為，可能是有台灣人不斷在廁所偷抽菸才只好貼標誌，「吸菸仔可以不要出國還違規嗎？台灣人的臉都被丟光了」、「一堆人看不懂自以為有趣」、「就是貼給台灣那群沒水準的菸蟲看的，台灣的菸蟲有多沒水準大家都知道，現在丟臉丟到日本了」、「有些人真的很愛在廁所抽菸，然後整間廁所都是菸味很臭」、「看來不守規矩的台灣人太多，不得不出此下策」、「丟臉到國外」。

