專題2-2》傳藝中心遊客破百萬 蟬連宜蘭21風景區人氣王

宜蘭縣政府統計去年全縣21處景區遊客數，國立傳統藝術中心宜蘭園區以103萬5000人次蟬連冠軍，蘭陽博物館、清水地熱分居2、3名，冬山河親水公園因有童玩節加持而擠進第4名。

傳藝中心宜蘭園區是文化部的附屬機構，園區遊憩設施目前委託全聯善美的文化藝術基金會經營管理，定期安排團隊駐園演出，並舉辦大型展演活動，人氣強強滾，一年平均遊客數逾百萬，是宜蘭縣政府景區排行榜中的人氣王。

位在烏石港港區的蘭陽博物館，近幾年規劃不少主題展覽，進館人數激增，去年湧入66萬5000人次；清水地熱也是人氣景點，可在溫泉煮食池煮蛋、炊食，設有湯屋可泡湯，入冬後人滿為患，假日經常啟動車輛總量管制，去年遊客數63萬3000人次。

冬山河親水公園去年入園人數59萬9000人次，暑假在此舉辦的童玩節，44天吸引47萬人次，占整年度遊客數近80％，其他時間園區空蕩蕩，看起來冷冷清清，縣府目前在園區設置溫泉設施，希望吸引遊客入園。

