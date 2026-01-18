專題2-1》人氣王爭奪戰 宜蘭最強景點鬧雙包？

宜蘭縣政府統計去年21處景區遊客數，傳藝中心宜蘭園區以103萬5000人次蟬連冠軍。（國立傳統藝術中心宜蘭園區提供）

宜蘭縣風景區人氣王鬧雙包？宜蘭縣政府統計去年全縣21處景區遊客數，國立傳統藝術中心宜蘭園區以103萬5000人次蟬連冠軍；但觀光署管轄的大里外澳遊憩區多達207萬人次，宜蘭最強景點爭奪戰，引發外界熱議。

宜蘭縣政府列入遊客統計的21處景區，採單一景區各自統計；觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處轄下的大里外澳遊憩區，屬於遊憩廊帶，涵蓋草嶺古道、大里遊客中心、北關海潮公園、外澳服務區、大坑觀景台、龜山島等地的遊客累計數據。縣府工旅處認為，因計算基準不同，不能相提並論；至於大里外澳遊憩區日後是否納入宜縣景區遊客數排行榜？尚待進一步研議。

縣府工旅處指出，宜縣21處景區2024年遊客總數608萬9000人次，去年增至613萬8000人次，呈現微幅成長，今年將持續辦理宜蘭綠色博覽會、童玩節、蘭陽媽祖文化節、冬戀蘭陽溫泉季4大旗艦活動，並在外澳海灘開辦衝浪賽，吸引更多觀光人潮。

根據統計，宜縣21處景區2024年遊客數前5名依序如下：傳藝中心宜蘭園區100萬8000人次、冬山河親水公園65萬9000人次、清水地熱64萬4000人次、蘭陽博物館61萬9000千人次、湯圍溝公園50萬7000人次。

去年前5名：傳藝中心宜蘭園區103萬5000人次、蘭陽博物館66萬5000人次、清水地熱63萬3000人次、冬山河親水公園59萬9000人次、湯圍溝公園51萬1000人次。

大里外澳遊憩區方面，觀光署東北角風管處說，從草嶺古道到外澳形成遊憩廊帶，其中外澳海灘可衝浪、戲水、看海、遠眺龜山島，遊客絡繹不絕，已躍居東北角的旅遊熱區。

大里外澳遊憩區去年遊客數多達207萬人次，圖為外澳海灘人潮。（觀光署東北角風管處提供）

蘭陽博物館遊客數去年在宜蘭縣21處景區中排名第2位。（資料照，記者江志雄攝）

清水地熱也是宜蘭縣的人氣景點。（宜蘭縣府提供）

