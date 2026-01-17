為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化漁港不只是漁港！ROT暨BOT案啟動 能源運維+休閒雙功能

    2026/01/17 23:21 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化漁港兼具漁港與風電綠能運維碼頭的功能。（彰化縣政府提供）

    彰化漁港兼具漁港與風電綠能運維碼頭的功能。（彰化縣政府提供）

    彰化人等了33年才等到的彰化漁港，去年6月正式開港啟用漁筏停泊區，隨後啟動南北護岸工程，成為彰化縣唯一免候潮港，為了讓漁港不只是漁港，縣府啟動ROT暨BOT案，要讓它兼具能源運維與休閒雙功能。

    彰化外海風力發電占全國風電6成，彰化漁港也完成能源專區運維碼頭5座浮動碼頭，以及10席泊位，深具開發潛力。為了發揮運維碼頭的功能，以民間參與公共建設方式，透過ROT暨BOT案，共同打造具有港區管理、船舶維修保養、能源運維與休閒的多功能漁港核心區。

    縣府指出，本案將採民間參與公共建設方式辦理，可取得經營年期最長可達50年，可運用彰化漁港能源專用區超過5公頃以上的面積，用來規劃擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓、船舶維修保養中心，同時兼顧運維碼頭的維護管理，以及離岸風電運維廠商的運補倉儲等等，讓彰化漁港能夠具有全新的風貌。

    縣府說，ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）指的是民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。而BOT（Build-Operate-Transfer）則是民間機構投資新建並為營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府，這兩種都是民間參與公共建設的方式之一。

    彰化漁港啟動ROT暨BOT案，能源運維＋休閒雙功能！（彰化縣政府提供）

    彰化漁港啟動ROT暨BOT案，能源運維＋休閒雙功能！（彰化縣政府提供）

