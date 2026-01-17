為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一下火車就能欣賞超美燈飾 宜蘭冬山舊河港燈節璀璨登場

    2026/01/17 22:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    冬山鄉公所在冬山火車站周邊打造五大燈區，點亮浪漫冬山河畔，展期將至3月7日。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉公所在冬山火車站周邊打造五大燈區，點亮浪漫冬山河畔，展期將至3月7日。（冬山鄉公所提供）

    「冬山舊河港燈節」是宜蘭冬山鄉每年冬季盛事，活動主要集中在冬山火車站廣場至舊河道步道，今年主題為「河光飛夢」光影藝術，公所打造5大燈區，點亮浪漫冬山河畔，今晚登場後將持續展至3月，外地遊客賞燈也超方便，一下火車就能環繞在幻光溢彩中，週日還加碼一場鐵道市集，限量贈送手寫春聯。

    「冬山舊河港燈節─河光飛夢」今晚在冬山車站廣場開幕，除有劇團演出還施放煙火，吸引遊客駐足，今年展期至3月7日，每晚7點至11點開啟夢幻燈飾，將站前廣場及舊河道步道，打造成璀璨炫麗的光影世界。

    舊河港燈節燈區共分5大主題裝置，包括「紮光之始」、「糊影之境」、「放彩之夢」、「繪意之燦」，以及冬山橋區的「雲上守護者」，並結合在地風箏節的精神及意象，展現夜空炫彩迎空的震撼。

    冬山鄉長林峻輔說，今年燈節透過光影藝術，結合河道景觀與空間設計，打造夜遊冬山河畔的奇幻光影地圖，每一燈區都透過美麗光影與百年舊河港互相呼應，襯托出冬山河的夜間之美。

    他說，除地景燈飾展現在地特色，交通也便利，遊客只要一下車站，就能立刻感受浪漫冬夜氛圍，週日還有一場市集，進駐90家攤商，農曆春節初二起，也會安排親子市集和遊客一起過年。

    林峻輔說，2月28日在冬山車站廣場至舊河道步道間，將舉辦「元宵花火節活動」，除邀請樂團表演、也會施放長達10分鐘的高空煙火秀，歡迎遊客白天欣賞冬山橋與河道自然純樸之美，夜晚可漫步在燈光點綴的草地、橋面與步道。

    冬山橋區的「雲上守護者」，結合風箏節的精神及意象，展現夜空炫彩迎空的震撼。（冬山鄉公所提供）

    冬山橋區的「雲上守護者」，結合風箏節的精神及意象，展現夜空炫彩迎空的震撼。（冬山鄉公所提供）

    「冬山舊河港燈節」是宜蘭冬山鄉每年冬季盛事，主要集中在冬山車站廣場至舊河道步道，今年主題為「河光飛夢」光影藝術。（冬山鄉公所提供）

    「冬山舊河港燈節」是宜蘭冬山鄉每年冬季盛事，主要集中在冬山車站廣場至舊河道步道，今年主題為「河光飛夢」光影藝術。（冬山鄉公所提供）

    「冬山舊河港燈節─河光飛夢」在冬山車站廣場登場，民眾一下火車就能看見美麗的燈飾。（冬山鄉公所提供）

    「冬山舊河港燈節─河光飛夢」在冬山車站廣場登場，民眾一下火車就能看見美麗的燈飾。（冬山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播