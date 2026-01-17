一下火車就能欣賞超美燈飾 宜蘭冬山舊河港燈節璀璨登場

冬山鄉公所在冬山火車站周邊打造五大燈區，點亮浪漫冬山河畔，展期將至3月7日。（冬山鄉公所提供）

「冬山舊河港燈節」是宜蘭冬山鄉每年冬季盛事，活動主要集中在冬山火車站廣場至舊河道步道，今年主題為「河光飛夢」光影藝術，公所打造5大燈區，點亮浪漫冬山河畔，今晚登場後將持續展至3月，外地遊客賞燈也超方便，一下火車就能環繞在幻光溢彩中，週日還加碼一場鐵道市集，限量贈送手寫春聯。

「冬山舊河港燈節─河光飛夢」今晚在冬山車站廣場開幕，除有劇團演出還施放煙火，吸引遊客駐足，今年展期至3月7日，每晚7點至11點開啟夢幻燈飾，將站前廣場及舊河道步道，打造成璀璨炫麗的光影世界。

舊河港燈節燈區共分5大主題裝置，包括「紮光之始」、「糊影之境」、「放彩之夢」、「繪意之燦」，以及冬山橋區的「雲上守護者」，並結合在地風箏節的精神及意象，展現夜空炫彩迎空的震撼。

冬山鄉長林峻輔說，今年燈節透過光影藝術，結合河道景觀與空間設計，打造夜遊冬山河畔的奇幻光影地圖，每一燈區都透過美麗光影與百年舊河港互相呼應，襯托出冬山河的夜間之美。

他說，除地景燈飾展現在地特色，交通也便利，遊客只要一下車站，就能立刻感受浪漫冬夜氛圍，週日還有一場市集，進駐90家攤商，農曆春節初二起，也會安排親子市集和遊客一起過年。

林峻輔說，2月28日在冬山車站廣場至舊河道步道間，將舉辦「元宵花火節活動」，除邀請樂團表演、也會施放長達10分鐘的高空煙火秀，歡迎遊客白天欣賞冬山橋與河道自然純樸之美，夜晚可漫步在燈光點綴的草地、橋面與步道。

冬山橋區的「雲上守護者」，結合風箏節的精神及意象，展現夜空炫彩迎空的震撼。

「冬山舊河港燈節」是宜蘭冬山鄉每年冬季盛事，主要集中在冬山車站廣場至舊河道步道，今年主題為「河光飛夢」光影藝術。

「冬山舊河港燈節─河光飛夢」在冬山車站廣場登場，民眾一下火車就能看見美麗的燈飾。

