    首頁 > 生活

    圖輯》一哭、二鬧、三上悠亞！夢想家主場辣翻 球迷暴動了

    2026/01/17 22:31 記者王藝菘／台中報導
    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點。（記者王藝菘攝）

    日本人氣女神三上悠亞加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊後話題不斷，人氣更是持續飆升。夢想家17、18日回到台中洲際迷你蛋主場出賽，三上悠亞再度登場應援，消息一出立刻引爆球迷討論，不少粉絲直言，「不是只來看球，是來看三上悠亞」。

    加入啦啦隊「Formosa Sexy」後，三上悠亞不僅場場敬業站上應援第一線，更多次帶來性感又充滿力量的舞蹈演出，舉手投足都成為全場焦點。無論是中場表演或場邊互動，幾乎都能看到觀眾席手機高舉拍攝，社群平台也迅速被洗版，被球迷封為「最強外援啦啦隊女神」。

    夢想家球團指出，三上悠亞加盟後，主場關注度與進場人數明顯提升，本週兩場主場賽事門票更早早售罄，「女神效應」可說是貨真價實。現場除籃球賽事本身，場邊不少觀眾更把鏡頭全程鎖定在她身上，形成另類追星熱潮。

    三上悠亞也多次在公開場合說，非常珍惜在台灣應援的機會，希望透過表演把熱情帶給球迷。這次主題週，她再度與Formosa Sexy成員同台演出，甜美笑容搭配火辣舞步，勢必再掀一波「迷你蛋尖叫聲」。

    至於球團規劃的拍照與簽名活動，則採簡單方式進行，提供球迷額外互動機會，讓進場支持的粉絲留下難忘回憶。球團也期待在三上悠亞高人氣加持下，持續為主場帶來滿滿話題與人潮。

    三上悠亞與球迷近距離互動，宛如大型追星現場。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動，宛如大型追星現場。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    Formosa Sexy啦啦隊全員亮相主場應援，粉色戰袍吸引全場目。（記者王藝菘攝）

    Formosa Sexy啦啦隊全員亮相主場應援，粉色戰袍吸引全場目。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞向粉絲打招呼。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞向粉絲打招呼。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動，現場手機高舉，宛如大型追星現場。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動，現場手機高舉，宛如大型追星現場。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在主場演出中帶來椅子舞表演，嫵媚姿態與專業舞技讓現場氣氛嗨到最高點。（記者王藝菘攝）

    Formosa Sexy啦啦隊全員亮相主場應援，粉色戰袍吸引全場目光，氣氛熱烈。（記者王藝菘攝）

    Formosa Sexy啦啦隊全員亮相主場應援，粉色戰袍吸引全場目光，氣氛熱烈。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在場邊賣力為球隊應援。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞在場邊賣力為球隊應援。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點（記者王藝菘攝）

    三上悠亞站上舞台帶來性感舞蹈演出，一舉一動成為全場焦點（記者王藝菘攝）

    三上悠亞賣力應援。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞賣力應援。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與梓梓。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與梓梓。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動。（記者王藝菘攝）

    三上悠亞與球迷近距離互動。（記者王藝菘攝）

