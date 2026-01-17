為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    別亂丟！平安符也有「保存期限」 楊登嵙曝要這樣處理

    2026/01/17 21:21 即時新聞／綜合報導
    楊登嵙提醒，大部分的平安符效期都是1年。（資料照）

    許多民眾到廟裡拜拜，會順便求平安符保平安，不過平安符也有「保存期限」，民俗專家楊登嵙提醒，大部分的平安符效期都是1年，而若想汰除舊的平安符，絕不可以隨意扔進垃圾桶，否則是褻瀆神明。他也分享舊平安符的正確處理方式。

    楊登嵙在臉書發文表示，許多人向神佛求取平安符、護身符，希望獲得神明隨身的庇佑，台灣的民間信仰中，平安符是很重要的角色，舉凡出遠門念書、外出工作、守護車輛平安，都少不了平安符，不過平安符是有有效期限的。

    楊登嵙解釋，不是一個平安符就可以無限用一輩子，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到廟中感謝神明的護佑，再到神明爐過火「充電」回復其效力。

    他指出，而平安符不是越多越好，破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，稱「亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響」。

    他分享，如果要處理舊的平安符，建議回原來寺廟或附近廟宇，也可以在家裡拜拜時

    請天兵天將歸位，並向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

    以上為民俗說法 僅供參考

