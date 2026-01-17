為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少尉輔導長重返金門 鄭開翔「浯島畫日子」用彩筆與過去和解

    2026/01/17 21:04 記者吳正庭／金門報導
    城市觀察畫家鄭開翔（左一）介紹作品技法，形容「光線可以增加作品的戲劇性」。（記者吳正庭攝）

    城市觀察畫家鄭開翔（左一）介紹作品技法，形容「光線可以增加作品的戲劇性」。（記者吳正庭攝）

    城市觀察畫家鄭開翔舉辦「浯島畫日子」水彩個展，今天起至2月4日在金門文化局展出。他精選金門蹲點1年8個月60件驅山走海作品，用充滿陽光的情感，為這座讓他感到震撼、心動的島嶼，留下走繪金門的紀錄。

    鄭開翔2005至2007年在金門服役，暌違近20年，帶著畫筆從2024年3月到2025年11月，走遍大、小金門及離島大膽島，用250多幅作品印證他「用繪畫代替照相打卡」的生活態度。

    他說，創作源自於生活，在一個地方「蹲點」長一點時間，和那些短期遊客看到的絕對不一樣。他以小徑村的大樹為例，在金門，也許一個轉彎就能看到令人心動的畫面；一進坑道，也很自然感受到那分震撼力；他打趣說，金門是戰地，早已養成習慣，到某些場域，一定雙手合十先向「學長」請安。

    他說，當年在金門是少尉輔導長，壓力很大，常被連長「電」，連離職也沒有人來送他，瞬間有種落寞感；此次重返金門，也許某部分是在跟過去的自己和解！「希望這次的我可以做得好一點」

    金門水彩畫協會理事長楊天澤說，鄭開翔在金門期間曾受邀前往韓國、越南、馬來西亞、中國上課，在國際具有知名度。他說，鄭開翔的畫很陽光、很隨性，一起驅山走海的創作過程，鄭開翔帶來很多新觀念，不像他在金門這麼多年，「很多都是老套」、「要向鄭老師學習」。

    鄭開翔說，常有朋友跟他說「謝謝你把金門畫得這麼美」，讓他很不好意思；他說，金門是個很棒的地方，感謝金門有這麼美的地方，他再怎麼畫，也只能畫下金門的冰山一角。

    縣文化局表示，鄭開翔，屏東大學視覺藝術研究所畢業，是台灣第一位以水彩技法，系統化記錄街屋、攤販文化的藝術家。著作《街屋台灣》有日文、法文、西班牙等版本；《百攤台灣》一書翻譯日文版。

    城市觀察畫家鄭開翔（左一）舉辦「浯島畫日子」水彩個展，他介紹作品技法不藏私，參觀者聽得津津有味。（記者吳正庭攝）

    城市觀察畫家鄭開翔（左一）舉辦「浯島畫日子」水彩個展，他介紹作品技法不藏私，參觀者聽得津津有味。（記者吳正庭攝）

    城市觀察畫家鄭開翔的鋼筆水彩作品「殘垣彈影」。（記者吳正庭攝）

    城市觀察畫家鄭開翔的鋼筆水彩作品「殘垣彈影」。（記者吳正庭攝）

